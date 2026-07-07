Una disculpa falsa que se convierte en un ataque... Una senadora paraguaya a Mbappé: «¿Quién eres tú para llamarme mujer despreciable?»

Una senadora paraguaya reavivó la polémica al publicar una carta que, tras pedir disculpas por sus insultos racistas al capitán francés Kylian Mbappé, terminó convirtiéndose en un duro ataque. En ella exigía que el jugador se disculpara con ella y le amenazaba con demandarlo por «violencia de género».

Tras la polémica por sus insultos racistas, la legisladora publicó una carta en la que dijo arrepentirse y borró el mensaje original porque, según ella, reforzaba “patrones” que detesta.

Sin embargo, el mensaje pronto se tornó un ataque contra Mbappé, a quien acusó de «arrogancia» y «desprecio» durante el partido: «Tu actitud soberbia fue evidente, así como tu menosprecio hacia todos los jugadores, como si fueran repugnantes. Sabías lo ofensiva que es esa expresión en América Latina».

Además, criticó su trato al portero paraguayo: «Mostraste desprecio por su salud. No le diste la mano, sino que le gritaste tu victoria a la cara. Demostraste tu arrogancia y falta de educación. Eso dolió a todo mi país. Francia debe hacerte rendir cuentas».

Finalmente, le exigió que se retractara y le pidiera perdón, acusándolo de llamarla «mujer despreciable» y de ejercer «violencia de género».

Concluyó con una amenaza: «¿Quién eres tú para calificarme de indigna o miserable sin conocerme? Retira tus declaraciones, respeta tu nacionalidad francesa y pide perdón; de lo contrario, emprenderé acciones legales por violencia de género».

La carta no apagó la polémica, sino que reavivó el enfrentamiento con el capitán francés, mientras la senadora era criticada por intentar invertir los papeles y presentarse como víctima tras sus declaraciones racistas, condenadas por la opinión pública internacional.

La polémica comenzó tras el Francia-Paraguay, cuando la senadora hizo comentarios racistas contra Mbappé que indignaron al mundo, antes de intentar exculparse y contraatacar a la estrella.