¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
Anuncios
Todo sobre apuestas en GOAL
Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Una despedida a la altura de la leyenda: Portugal sorprende a Cristiano Ronaldo con un homenaje especial

Sigue a GOAL en Google

La selección de Portugal se prepara para abrir un nuevo capítulo con el dorsal número 7, que durante largos años estuvo ligado a Cristiano Ronaldo, después de que se decidiera asignárselo a Carlos Forbs, extremo del Club Brujas belga, durante el partido ante Dinamarca, la noche del sábado, en el marco de la quinta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

Anuncios

La Federación Portuguesa de Fútbol anunció el sábado, según el diario portugués “Record”, la adopción de un nuevo diseño gráfico para la camiseta número 7, coincidiendo con el partido, en un paso destinado a inmortalizar el legado que Ronaldo dejó con la selección, después de que el número se convirtiera en parte de su identidad futbolística a lo largo de una carrera internacional que se extendió por más de dos décadas.

La Federación explicó, en su comunicado, que la camiseta aparecerá con un diseño diferente, conservando el diseño anterior para documentar la trayectoria de Ronaldo con la selección, señalando que el número seguirá ligado a los recuerdos, los logros y las emociones que creó la estrella portuguesa con la camiseta de su país.

En el comunicado de la Federación se dice: “Esta es otra manera de inmortalizar el significado de un número muy especial y de rendir homenaje al legado que representa. Hay historias, recuerdos, logros y emociones que quedarán para siempre ligados a Cristiano Ronaldo”.

La Federación añadió que el nuevo diseño llevará la misma esencia y el mismo orgullo, pese a su forma diferente, mientras que el diseño anterior seguirá siendo testimonio de una trayectoria que describió como una historia que nunca se olvidará.

Anuncios
Anuncios

Carlos Forbs lleva el número de forma temporal

Related Topics

Próximos partidos
POR

POR

UEFA Nations League A

14 nov 2026

DEN

DEN

En el plano deportivo, Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, decidió otorgar la camiseta número 7 a Carlos Forbs durante el enfrentamiento ante Dinamarca, convirtiéndose en el primero en vestirla tras el final de la carrera internacional de Ronaldo.

Pero que Forbs reciba el número no significa que lo conserve de forma permanente, ya que las previsiones apuntan a que Rafael Leão, extremo del Milan italiano, es el candidato más destacado para suceder a Ronaldo en su uso durante la próxima etapa, según lo que informó el diario portugués “A Bola”.

Anuncios

La elección de Forbs en este momento se debe a la ausencia de Leão en los dos partidos actuales de la selección portuguesa por lesión, lo que le privó de incorporarse a la convocatoria y de tener la oportunidad de vestir el número que estuvo ligado a una de las mayores estrellas de la historia de su país.

También juega un papel en esta elección el reglamento de la Liga de Naciones de la UEFA, que obliga a las selecciones participantes a asignar a sus jugadores números del 1 al 23, lo que hace necesario asignar el número 7 a uno de los integrantes de la convocatoria actual, incluso con la ausencia del candidato más destacado para vestirlo de forma permanente.

Anuncios

De este modo, Forbs obtiene la oportunidad de aparecer con el célebre número ante Dinamarca, mientras que el futuro de la camiseta a largo plazo sigue abierto, a la espera del regreso de Leão y de la posibilidad de que asuma la tarea como sucesor de Ronaldo.

El fin de la era Ronaldo y el comienzo de una nueva historia

Anuncios

Ronaldo había puesto fin a su carrera internacional a principios del presente mes de noviembre, tras 23 años vestido con la camiseta de la selección de Portugal, cerrando una página excepcional en la que sus logros estuvieron ligados al número 7, que se convirtió en un símbolo destacado en la historia de la selección.

El número no fue para la afición portuguesa una simple elección en la espalda de la camiseta, sino que estuvo ligado a largos años de participaciones, logros y momentos que creó Ronaldo, hasta el punto de que se hizo difícil separar la identidad de la estrella portuguesa del número que vistió durante toda su carrera.

Anuncios

De ahí que la decisión de la Federación Portuguesa de cambiar el diseño y conservar la versión anterior parezca un intento de unir dos etapas: la primera inmortaliza lo que aportó Ronaldo, y la segunda abre la puerta a una nueva generación para vestir el número y continuar la trayectoria de la selección.

Escrito porAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.

 

Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.

 

A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.

 

En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.

Ver perfil del autor