El patrón del Bayern, Uli Hoeneß, fue distinguido el lunes por la noche con el Premio Leyenda en la gala de Sport-Bild. En la alfombra roja, el ex del Bayern Thomas Helmer contó una curiosa anécdota, en la que incluso quiso darle una paliza al que fuera mánager.

«A veces también hacía cosas salvajes. Cuando se emociona, yo también lo he vivido de otra manera en el vestuario. Una vez incluso estuvimos a punto de pegarnos. Yo quería darle una paliza a Uli Hoeneß», contó Helmer.

«Era un partido de Champions League, creo que contra el Kiev. Viejo Olímpico, sensación térmica de 17 grados bajo cero, 13.000 espectadores, pero en directo por televisión», continuó el exdefensa. «Íbamos ganando 1-0 al descanso, pero creo que el Kiev se plantó tres veces solo delante de nuestra portería, solo que no lograron meter el balón.»

Hoeneß, a continuación, «se volvió loco: “¿Qué estáis jugando ahí?, ¿qué le estáis ofreciendo ahí a los espectadores? Esto es una insolencia para el FC Bayern. Lo están viendo millones, da igual cuántos haya aquí en el estadio... aunque haga frío”. Yo pasé por su lado y gritó: “¡Y tú corres por ahí como mi abuelo!”»

Sin embargo, Helmer no quiso dejar pasar aquella bronca, por lo que «cogí un vaso con electrolitos y quise tirárselo a la cabeza. Pero no le di, le di a la pared. Entonces fue lo bastante listo como para irse al vestuario de los fisios y esconderse allí».

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Helmer se deshace en elogios hacia Uli Hoeneß como persona

Sin embargo, una noche después el enfado por ambas partes ya se había disipado. «Al día siguiente tuvimos una conversación totalmente abierta. Uli nunca fue rencoroso», explicó Helmer, que a pesar de algunos estallidos emocionales habla maravillas de Hoeneß como persona.

«Hay dos personas en el mundo a las que acudiría si tuviera un problema. Da igual si es privado, financiero o de salud: ¡una de ellas es Uli Hoeneß!», afirmó Helmer.