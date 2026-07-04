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Una decisión sorprendente de Hossam Hassan antes del partido contra Argentina

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El equipo viaja hoy a Atlanta

La selección egipcia viaja esta tarde a Atlanta para preparar el partido de octavos del Mundial contra Argentina el martes, el mayor desafío de los Faraones en el torneo.

Ibrahim Hassan, director de la selección, informó a través de la página oficial de la Federación Egipcia de Fútbol en Facebook que la delegación partirá de Dallas a las 14:00, hora local (22:00, hora de El Cairo), y que el cuerpo técnico ha concedido a los jugadores un día completo de descanso sin entrenamientos.

La medida busca que los jugadores se recuperen tras el exigente partido de 120 minutos contra Australia, resuelto en penaltis.

Egipto avanzó a octavos tras ganar a Australia en los penaltis, después de un empate 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Ahora le espera la campeona Argentina, en un duelo que concentra las ilusiones de todo un país por alcanzar por primera vez los cuartos de final.

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