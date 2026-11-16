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Hamza Abdelkarim, joven delantero del Barcelona, afronta una prueba importante en su trayectoria con el conjunto catalán, después de que sus opciones de conseguir una participación regular con el primer equipo hayan quedado limitadas, pese a la gran apuesta que el club deposita en su progresión durante los próximos años.

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Según lo revelado por el periodista italiano Fabrizio Romano, el Barcelona podría permitir la salida del delantero egipcio a préstamo durante el próximo mercado de fichajes de verano, en busca de un club que le dé la oportunidad de jugar de forma continua, después de que hasta ahora no haya conseguido el espacio suficiente para demostrar sus cualidades con el primer equipo.

Fabrizio aclaró que el Barcelona no se dirige a tomar una decisión inmediata sobre el futuro de Hamza Abdelkarim, siendo lo más probable que continúe hasta el final de la temporada actual, para después reevaluar su situación durante el verano y determinar si el préstamo es la mejor opción para su desarrollo.

12 minutos que revelan la realidad de su participación

A pesar de que Hamza Abdelkarim encabezó la lista de goleadores del Barcelona durante la pretemporada de la actual campaña, su presencia en los partidos oficiales con el primer equipo ha sido limitada, ya que disputó dos partidos en LaLiga, ambos como suplente, con un total de solo 12 minutos.

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Estas cifras colocan al jugador ante el reto de conseguir una mayor oportunidad, al tiempo que el Barcelona continúa tratándolo como uno de los talentos en los que confía de cara al futuro, y no como un jugador del que busca deshacerse.

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El club catalán se había movido el pasado septiembre para asegurar el futuro del delantero egipcio, después de renovarle el contrato, con una mejora de su salario y un aumento del valor de la cláusula de rescisión, ante el interés de clubes de Italia, Alemania e Inglaterra en sus servicios.

El interés del Como no se convirtió en negociaciones

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El nombre del club italiano Como entró en el círculo de las conversaciones sobre el futuro de Hamza Abdelkarim, después de que varios informes difundieran noticias sobre su interés en fichar al jugador, pero Romano confirmó, citando a fuentes cercanas al delantero egipcio, que estas noticias no reflejan la existencia de negociaciones reales.

Asimismo, aclaró que la directiva del Barcelona no ha recibido ningún contacto por parte del Como respecto al jugador, señalando que el club italiano ya dispone de opciones ofensivas, entre ellas Tasos Douvikas y Moise Kean.

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Por lo tanto, el futuro de Hamza Abdelkarim no está ligado a un traspaso confirmado al Como, sino a una decisión que el Barcelona debe tomar en verano, entre mantenerlo en las filas del primer equipo o cederlo a otro club, para que consiga las oportunidades de juego que necesita en esta etapa de su carrera.