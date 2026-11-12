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Claudio Tapia, presidente de la Federación Argentina, anunció la renovación del contrato del entrenador Lionel Scaloni hasta el año 2030.

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El diario AS informó de que Scaloni, cuyo contrato expiraba el próximo mes de diciembre, seguirá siendo el entrenador de la Albiceleste hasta el Mundial de 2030.

Y aunque todos los pronósticos apuntaban en un principio a la salida de Scaloni, tras la retirada de Lionel Messi y Di María, finalmente será él quien asuma las riendas de la selección argentina durante la nueva etapa.

Argentina afronta una situación totalmente sin precedentes ante la ausencia definitiva de Messi en la selección, pero mantendrá a Scaloni en el banquillo, en un intento de prolongar la época más gloriosa de la historia de la Albiceleste.

Scaloni asumió el cargo de forma interina tras la destitución de Jorge Sampaoli en 2018. La falta de alternativas fiables, junto a una serie de resultados positivos, llevó a su confirmación definitiva en el puesto. Lo que ocurrió después ya forma parte de la historia.

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El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino afirmó: «Es un día excepcional y sumamente importante para la Asociación Argentina. Anunciamos oficialmente la renovación del contrato de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico por el periodo que se extiende hasta 2030».

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Y añadió: «Ante todo, estamos hablando de 8 años, más otros 4 años. Scaloni se convertirá en el entrenador con más participaciones en Copas del Mundo. Bilardo dirigió a la selección en dos ediciones, y Menotti en dos ediciones, mientras que Scaloni la dirigirá en 3 ediciones».

Y prosiguió: «Representa un proyecto unificado. Tenemos grandes aspiraciones, con la conciencia de que venimos de un periodo un tanto inusual, porque nos acostumbramos a cosechar victorias. Debemos seguir preparando a los jóvenes y defender este proyecto de la mejor manera posible».

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El palmarés más destacado de Scaloni al frente del cuerpo técnico se refleja en la conquista de la Copa América 2021 a costa de Brasil, el Mundial de 2022 en Catar ante Francia y, después, la Copa América 2024 contra Colombia.

No hay entrenador que haya logrado más éxitos que él; Scaloni supera a figuras históricas como Menotti y Bilardo. Y ahora afronta el difícil reto de mantener el nivel competitivo excepcional que ha alcanzado la selección argentina durante los últimos ocho años.

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Scaloni declaró tras la última final del Mundial, la edición de 2026: «No será fácil repetir una gesta así. La gente sintió que esta selección la representaba, y eso da miedo. Miedo en el sentido positivo».

Su misión de ahora en adelante será convertir ese miedo en un sentimiento de tranquilidad para el pueblo argentino.