Una decisión oficial reordena las cartas: la Copa Asiática cambia sus fechas

En un movimiento que podría redibujar el panorama administrativo del fútbol asiático, la Confederación Asiática anunció importantes modificaciones a sus estatutos, allanando el camino hacia una nueva etapa en la que cambiarán las fechas de la Copa Asiática.

La Asamblea General de la Confederación Asiática de Fútbol anunció, durante su reunión extraordinaria celebrada este viernes en la capital japonesa, Tokio, la aprobación por unanimidad de un paquete de modificaciones relativas a los estatutos, que incluye disposiciones transitorias para organizar la próxima etapa de gobernanza dentro de la Confederación.

Este paso llega en respuesta a los cambios previstos en el calendario de competiciones internacionales que la Federación Internacional de Fútbol tiene intención de aplicar, y tras consultas con el organismo internacional, con el objetivo de preservar la armonía entre el ciclo electoral de la Confederación Asiática y las fechas de sus grandes torneos.

La Copa Asiática cambia de fecha a partir de 2032

Entre los cambios más destacados que reveló la Confederación Asiática figura el traslado de la Copa Asiática de los años impares a los años pares, a partir de la edición de 2032, en el marco del continuo desarrollo del calendario de competiciones internacionales, según un comunicado de la Confederación a través de su sitio oficial.

Está previsto que la Copa Asiática 2027 se dispute en Arabia Saudí, siendo la última edición que se celebre en años impares, antes de dar el salto a los años pares con la disputa de la siguiente edición en 2032, cuya sede aún no se ha determinado.

El torneo asiático regresa a los años pares por primera vez desde 2004.

El sistema modificado busca garantizar que las elecciones asiáticas sigan coincidiendo con las fechas del torneo continental, lo que permite al Comité Ejecutivo continuar supervisando la organización de la competición durante sus fases decisivas y lograr estabilidad en las decisiones administrativas y las operaciones.

El jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, afirmó que la aprobación de la Asamblea General representa un paso para reforzar el sistema de gobernanza y preservar la transparencia y la continuidad, en beneficio del futuro del fútbol en el continente.

El jeque Salman dijo en su discurso ante la Asamblea General que la decisión refuerza la gobernanza y garantiza que las normativas sigan siendo claras y adecuadas a sus objetivos, y añadió que la próxima etapa exige centrarse en el interés colectivo del fútbol asiático y seguir consolidando los valores de transparencia, unidad e inclusión.

Elecciones de 2027

En virtud de las nuevas disposiciones, las elecciones a los principales cargos directivos de la Confederación Asiática se celebrarán durante el año 2027, conforme a los artículos establecidos en los estatutos, pero los ganadores no asumirán sus cargos de inmediato tras ser elegidos, ya que su mandato entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2028 y se prolongará hasta 2032.

En contraposición, los actuales responsables, elegidos para el periodo de 2023 a 2027, seguirán desempeñando sus funciones hasta finales de 2027, en cumplimiento del periodo electoral que les fue otorgado.

La Confederación Asiática concluyó su comunicado subrayando que se anunciarán detalles adicionales sobre las próximas elecciones en el momento oportuno, en un momento en el que las nuevas modificaciones allanan el camino para reorganizar la relación entre las fechas de los procesos electorales y el torneo más importante a nivel de selecciones del continente.