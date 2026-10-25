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Michael Carrick ha enviado un mensaje claro a su plantilla al dejar fuera al capitán Bruno Fernandes para el partido de la Premier League que el Manchester United disputará contra el Bournemouth el domingo. La contundente decisión llega tras un enfrentamiento público a raíz de la reciente decepción europea del United.

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El capitán, apartado tras la polémica táctica

El entrenador del Manchester United, Carrick, ha decidido dejar a Fernandes fuera del once titular para el decisivo partido de la Premier League contra el Bournemouth. La decisión llega tras una semana de intensas especulaciones sobre la situación del centrocampista en la plantilla, después de que cuestionara públicamente el planteamiento táctico del club.

Las tensiones comenzaron después de que el United sufriera una humillante derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League el miércoles. Tras aquel duro revés, Fernandes lanzó una dura crítica en la que pareció responsabilizar a Carrick del planteamiento táctico del equipo y cuestionó la incapacidad de su entrenador para introducir cambios eficaces durante el partido.

Carrick defiende su decisión

En declaraciones a Sky Sports antes del inicio del partido, Carrick restó importancia a las insinuaciones de un enfrentamiento personal y presentó la medida como una elección estratégica. Preguntado directamente por su decisión de dejar en el banquillo a su jugador más destacado, el excentrocampista del United la describió como «una decisión futbolística» destinada a mejorar el rendimiento colectivo.

Carrick explicó su razonamiento: «Cuando tienes opciones, siempre es una decisión difícil. Tenemos que tomar la decisión adecuada para hoy y para que el equipo ofrezca el rendimiento que queremos».

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Maguire asume la capitanía y Mount entra en el equipo

En ausencia de Fernandes, Harry Maguire llevará el brazalete de capitán y liderará al equipo contra el Bournemouth.

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Es solo la sexta vez en la trayectoria de Fernandes en el Manchester United que comienza un partido de Premier League en el banquillo. Las dos ocasiones más recientes se produjeron al final de la temporada 2024-25, cuando descansó específicamente para mantenerse en forma de cara a partidos decisivos de la Europa League, y no por motivos disciplinarios ni de rendimiento.

El pobre balance del United sin su referente

Los antecedentes apuntan a que el Manchester United podría sufrir sin su influyente número ocho sobre el césped desde el pitido inicial. De hecho, el United solo ha ganado uno de sus últimos 10 partidos de Premier League en los que Fernandes no ha sido titular (3 empates y 6 derrotas). Su única victoria fue un ajustado 1-0 ante el Newcastle en diciembre.

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El Manchester United llega al encuentro en una pésima racha: no ha ganado ninguno de sus últimos siete partidos entre todas las competiciones y ocupa el 15.º puesto de la Premier League con solo siete puntos. Fernandes se queda fuera pese a su papel fundamental esta temporada, en la que ha disputado 11 partidos entre todas las competiciones, con cuatro goles y una asistencia.