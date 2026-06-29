Una decisión fatal... ¿Ha eliminado la Federación Saudí a la selección nacional del Mundial antes incluso de que sonara el pitido inicial?

El exentrenador del Al-Ittihad, José Luis Sierra, atribuyó la eliminación de Arabia Saudí en la primera fase del Mundial a varios factores, entre ellos la destitución del francés Hervé Renard y la llegada del griego Georgios Donis justo antes del torneo.

En declaraciones a «Al-Riyadiah», Sierra afirmó: «No es sensato cambiar de entrenador tan cerca de un torneo así; se rompe la continuidad y se perjudica todo el proyecto técnico».

Sierra, uno de los técnicos extranjeros más destacados del fútbol saudí, llevó al Al-Ittihad a ganar la Copa del Príncipe Heredero y la Copa del Rey en su primera etapa.

La influencia de los jugadores extranjeros y el problema en ataque

El técnico chileno añadió que la mayor presencia de futbolistas extranjeros ha subido el nivel de la liga, pero lastra a la selección.

«Aunque el gran número de jugadores extranjeros ha hecho que la liga sea más emocionante y competitiva, reduce las oportunidades de que los jugadores locales sean titulares en sus clubes, lo que se refleja directamente en su preparación y experiencia con la selección».

Además, advirtió que la selección saudí tiene un problema ofensivo: «El fútbol se decide en las áreas. Por muy bien que juegue el equipo, si no marca, es casi imposible ganar».

La estabilidad técnica es clave para alcanzar el éxito.

Sobre el futuro, Sierra insiste en formar una base sólida de jóvenes locales y definir una identidad clara para competir con las grandes selecciones.

Subrayó que la estabilidad técnica es clave para el éxito de las selecciones y afirmó: «La mejor forma de construir una selección competitiva es mantener la estabilidad a largo plazo y que los responsables confíen en el proyecto, no cambiarlo tras el primer resultado negativo; la confianza y la convicción son la base del éxito».

Concluyó subrayando que, aunque no le gusta dar consejos, cualquier proyecto debe basarse en un estilo de juego claro, con las mejores condiciones para desarrollarlo y confianza en el enfoque, aun cuando los resultados no acompañen.