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El seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez, ha revelado que dejar fuera al centrocampista del Lazio Kenneth Taylor, en plena forma, fue su decisión más difícil de cara a los próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA. Pese a que Taylor brilla en lo más alto de la Serie A, el regreso de varias estrellas y la fuerte competencia en el centro del campo lo dejaron fuera de la convocatoria.

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Taylor, fuera de la convocatoria pese a liderar la Serie A con la Lazio

El seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez, ha explicado la llamativa ausencia de Kenneth Taylor en su convocatoria para los próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA contra Grecia y Alemania. El centrocampista de 24 años atraviesa un momento de forma sensacional con su club y ha capitaneado a la Lazio hasta lo más alto de la Serie A tras once jornadas.

Taylor ya había entrado en la primera convocatoria de Xavi y jugó en el partido a domicilio contra Serbia.

Sin embargo, la fuerte competencia en el centro del campo acabó dejando al exjugador del Ajax fuera de la lista definitiva.

Xavi califica la ausencia de Taylor como «la decisión más difícil»

En su rueda de prensa del lunes por la mañana, Xavi admitió que dejar a Taylor fuera fue la decisión más difícil que tuvo que tomar, incluso más que la complicada decisión sobre Memphis Depay en la concentración anterior.

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«En el primer periodo, la decisión más difícil fue la de Memphis, y ahora ha sido la de Kenneth», explicó Xavi.

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«Podría haber entrado en la convocatoria, pero sin duda contamos con él. Si sigue rindiendo así, puede volver. Si sigue marcando así, volverá».

Regresos al centro del campo y combinaciones tácticas

Xavi señaló que Taylor se ha visto perjudicado directamente por la acumulación de efectivos en el centro del campo, reforzado por los regresos de Frenkie de Jong, Justin Kluivert y Joey Veerman.

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Preguntado por la posibilidad de que Veerman y De Jong jueguen juntos en el centro del campo, Xavi respondió: «Sí, es una posibilidad. Todos los buenos jugadores pueden jugar juntos. A Joey le va bien en Dortmund. Frenkie es un jugador de primer nivel; yo mismo lo utilicé como defensa central en el Barcelona. Pero, por supuesto, esa no es mi opción preferida».

Xavi añadió que el estado de forma de los jugadores y sus actuaciones con sus clubes siguen siendo el criterio fundamental para sus convocatorias.

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Países Bajos se prepara para dos partidos cruciales de la Liga de Naciones

Mientras Taylor sigue los acontecimientos desde Italia, Países Bajos centra su atención en dos importantes encuentros de la Liga de Naciones: contra Grecia el 13 de noviembre y contra Alemania el 16 de noviembre.

El equipo de Xavi también optó por mantener a los jóvenes Ruben van Bommel y Gjivai Zechiël en la selección absoluta en lugar de incorporarlos a la sub-21 para la repesca del Campeonato de Europa.

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Taylor tratará de mantener su excelente estado de forma con su club en la Serie A para volver a entrar en los planes de Países Bajos de cara a las próximas convocatorias internacionales.