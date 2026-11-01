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El entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac, sorprendió con un importante cambio táctico en el reciente Der Klassiker: abandonó su habitual sistema defensivo para complicarle las cosas al Bayern de Múnich. Su atrevida decisión de volver a una defensa de cuatro recibió numerosos elogios de miembros de peso de la plantilla del Dortmund tras un empate muy disputado.

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Kovac apuesta por una defensa de cuatro para su visita a Múnich

En una decisión que sorprendió a muchos, el Dortmund dejó atrás su reciente esquema defensivo para alinear una zaga de cuatro ante el Bayern. La apuesta táctica dio sus frutos: el Dortmund logró un empate 2-2 en el Allianz Arena, pese a que no había utilizado ese sistema en la liga desde una derrota ante el RB Leipzig en marzo de 2025. Kovac llevaba meses trabajando con una defensa de tres centrales, por lo que cambiar de sistema para el partido más importante de la temporada en el fútbol nacional suponía un riesgo enorme.

Los jugadores notaron enseguida el efecto del cambio sobre el terreno de juego y sintieron que el nuevo esquema les permitía competir mejor con el gigante bávaro. «Niko ha tenido una idea genial con la defensa de cuatro», declaró el portero Gregor Kobel, según recoge Kicker. El internacional suizo elogió la decisión de su entrenador y la calificó de «muy valiente», dadas la importancia del encuentro y la calidad del rival.

Las dificultades en el entrenamiento precedieron al éxito en el Allianz Arena

Sin embargo, la puesta en práctica del nuevo sistema estuvo lejos de ser sencilla durante los preparativos del partido. Nico Schlotterbeck, que formó pareja de centrales con Waldemar Anton, reveló que el ensayo general fue accidentado y amenazó con echar por tierra el plan del entrenador antes del saque inicial. Lejos de ser una exhibición táctica desde el primer momento, la última sesión de entrenamiento del equipo fue decepcionante y deslavazada, y dejó muchas dudas de cara al encuentro.

«El entrenador habló conmigo y con Waldi sobre qué nos parecía. Ayer el equipo se comprometió a usarlo. La última sesión de entrenamiento no fue la mejor, podéis preguntarle al entrenador por eso, pero el equipo se comprometió, y eso es lo más importante», explicó el defensa.

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Las dudas tácticas quedaron atrás antes de medirse al Bayern

El propio Kovac confirmó lo ocurrido y apuntó que un mal ensayo general suele dar paso a una mejor actuación en el partido. El técnico croata señaló que, aunque el equipo practicó la línea de cuatro para prepararse ante las jugadas que el Bayern repite habitualmente, no quedó del todo satisfecho con su ejecución en el entrenamiento. Con todo, confió en que la experiencia de sus jugadores con sistemas similares en sus respectivas selecciones les ayudaría a afrontar la presión del partido.

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«Ayer practicamos la defensa de cuatro y repasamos ciertos ejercicios, porque aquí, en Múnich, siempre se repiten. No quedé del todo satisfecho, pero suele pasar que, si el último entrenamiento no sale demasiado bien, el partido va mejor. Y así ha sido hoy. Se nota que los chicos juegan con defensa de cuatro en sus selecciones», reveló Kovac.

Respeto a los campeones, pero sin miedo

El resultado fue toda una declaración de intenciones del Dortmund, al que a menudo le ha costado mantener la regularidad en sus últimas visitas al Allianz Arena. Schlotterbeck concluyó que la combinación de estrategia y mentalidad fue perfecta para la ocasión.

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«La táctica, la intensidad, el respeto necesario, pero sin intimidarnos. En conjunto, todo ha funcionado bien hoy, y por eso todos merecen elogios: el entrenador y el equipo», afirmó con rotundidad el internacional alemán.