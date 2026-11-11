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Chris Waddle, exestrella de la selección inglesa, pidió imponer una prohibición de por vida a Ben White para representar a su país tras la ausencia del exdefensa del Arsenal con la selección.

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En declaraciones al sitioiGaming.com, Waddle criticó la decisión de Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, de convocar al jugador de 29 años, e insistió en que los futbolistas que rechazan el compromiso internacional no deberían recibir otra oportunidad.

Y continuó: "Puede que haya escasez de laterales, pero cuando uno de ellos se niega a jugar con la selección de su país, como hizo Ben White en la Eurocopa 2024, para mí eso equivale a un veto de por vida".

Añadió que debería colocarse de forma permanente un asterisco junto al nombre de cualquier jugador que se niegue a representar a Inglaterra.

White puso fin a su autoimpuesto aislamiento internacional en marzo de 2026, al aceptar la invitación de Tuchel para disputar dos partidos amistosos ante Uruguay y Japón.

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Desde entonces, ha regresado a la convocatoria de la selección inglesa para los partidos de la Liga de Naciones de Europa en noviembre ante Croacia y España.

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La exclusión de estrellas de primera línea

El alemán Thomas Tuchel no dudó en tomar decisiones audaces que podrían desatar una tormenta de polémica en el entorno futbolístico inglés, tras anunciar la lista de la selección de Inglaterra para afrontar los enfrentamientos ante Croacia y España, que registró la ausencia de varios nombres destacados que solían estar presentes en los planes de los Tres Leones.

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El seleccionador de Inglaterra sorprendió a la afición con la exclusión de Cole Palmer, Phil Foden, Kobbie Mainoo y Nico O'Reilly por motivos técnicos y tácticos, en un movimiento que refleja su deseo de reordenar las cartas de la selección y continuar con la ejecución de su proyecto, aunque el precio sea prescindir de algunas de las principales estrellas del fútbol inglés.

La exclusión de Cole Palmer, estrella del Chelsea, fue una de las mayores sorpresas en las elecciones de Tuchel, después de que el técnico alemán decidiera no contar con sus servicios durante el presente parón internacional, al igual que quedaron fuera de la lista Phil Foden, Kobbie Mainoo y Nico O'Reilly.

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En cambio, las elecciones de Tuchel trajeron buenas noticias para algunos talentos emergentes, tras cursar la invitación por primera vez a Josh King, centrocampista del Fulham, y a Jobe Bellingham, estrella del Borussia Dortmund y hermano menor de Jude Bellingham, quien a su vez estará presente en la lista.

La convocatoria incluyó a un grupo de las principales estrellas de la selección, encabezadas por Jude Bellingham, Declan Rice, Harry Kane y Trent Alexander-Arnold, junto a otros nombres como Elliot Anderson, Morgan Rogers, Adam Wharton y Rio Ngumoha, en el marco del empeño de Tuchel por dar la oportunidad a nuevos elementos y potenciar la competencia por los puestos.

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Estas elecciones llegan en medio de ausencias de peso que golpean las filas de la selección inglesa, entre las más destacadas Bukayo Saka, Marcus Rashford, Reece James, Trevoh Chalobah, Tino Livramento y Alex Scott, lo que dio a algunas caras nuevas la oportunidad de aparecer con la camiseta de la selección absoluta.

Entre la exclusión de nombres de la talla de Palmer y Foden, y la convocatoria de jóvenes talentos que nunca antes habían tenido la oportunidad de representar a la selección absoluta, parece que Tuchel no gestiona la lista de Inglaterra con la lógica de los grandes nombres, sino conforme a su visión técnica y a las exigencias de la próxima etapa.