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Muhammad Sharaf Eldeen

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«Una decepción en todos los sentidos»... Los hoteles estadounidenses se quedan vacíos durante el Mundial

USA vs Paraguay
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Mexico vs Sudáfrica
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EE. UU.
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México
Sudáfrica

Los precios de las entradas tuvieron un efecto negativo.

Aunque el Mundial 2026 comenzó este jueves, el sector de viajes y turismo en Estados Unidos aún no se recupera. El alza de costos y las dificultades con visados reducen la asistencia a los partidos.

Según Reuters, desde hace años se esperaba que el torneo impulsara el turismo, hoy en declive, debido a un clima de miedo denunciado por organizaciones de derechos humanos.

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La ausencia de multitudes ha forzado a muchos hoteles a bajar sus tarifas.

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Las reservas de vuelos han caído pese al fuerte aumento de los precios de los billetes, y el alto coste de las entradas ha reducido aún más la demanda.

Además, los aficionados de más de la mitad de los países clasificados necesitan visado para entrar en Estados Unidos, lo que encarece el viaje y aumenta la incertidumbre por los controles de entrada.

Vijay Dandabani, director ejecutivo de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de Nueva York, lo resume así: «Es una decepción en todos los sentidos». La asociación ha reducido sus previsiones de ingresos por habitaciones vinculadas al Mundial en un 60 %, hasta 60 millones de dólares.

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