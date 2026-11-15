Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El seleccionador de Alemania, Jürgen Klopp, dedicó un sorprendente elogio a Virgil van Dijk, su exjugador en el Liverpool FC.

Preguntado por lo que los defensas de la selección alemana pueden aprender del destacado defensa neerlandés antes del partido de la Liga de Naciones del lunes contra Países Bajos en Berlín, Klopp respondió el domingo en rueda de prensa: «La apariencia». Y añadió: «Es una de las personas más guapas que he visto jamás. Y tiene una voz... También podría cantar de barítono».

Klopp dejó a un lado lo deportivo, pero el periodista que había hecho la pregunta quedó satisfecho: «La respuesta fue buena», replicó. Klopp, sin embargo, dudó: «No estoy seguro, no estoy seguro», murmuró. Klopp y van Dijjk habían trabajado juntos entre 2018 y 2024 en el Liverpool FC y durante ese tiempo celebraron muchos éxitos compartidos, como la conquista de la liga inglesa en 2020 y el triunfo en la Liga de Campeones en 2019.

Klopp había sorprendido el viernes en la selección alemana al dejar fuera durante los 90 minutos al central Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund, en la victoria por 3-1 en Serbia. En su lugar, el seleccionador apostó por Jonathan Tah y Malick Thiaw en el centro de la defensa.

Anuncios Anuncios

«La de central es una posición en la que creo que estamos muy, muy bien cubiertos», dijo ahora Klopp. Además de Thiaw, Tah y Schlotterbeck, también había sido convocado recientemente Waldemar Anton, del Borussia Dortmund. Ahora es baja por problemas musculares. «Se necesitan ciertas características de personalidad, condiciones físicas y cualidades futbolísticas», señaló Klopp sobre lo que valora en sus centrales.

Próximos partidos ALE UEFA Nations League A 14:45 HOL Ver

El seleccionador no quiso dar a conocer la alineación para el partido contra Países Bajos, por lo que tampoco quedó claro si Schlotterbeck volverá al equipo. «En el futuro habrá distintas combinaciones», dejó claro Klopp, que por ahora no tiene en mente una pareja fija para el centro de la defensa.