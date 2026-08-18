"Una de las cosas más difíciles de la vida": Rodri se despide del Manchester City con emotivas palabras

El club español Barcelona anunció este martes la incorporación oficial de la estrella Rodri, procedente de las filas del Manchester City inglés, poniendo así el punto final a una etapa dorada y a una trayectoria excepcional repleta de éxitos que se prolongó durante siete años en los pasillos del Etihad Stadium.

A lo largo de su trayectoria con el Manchester City, el internacional español logró consolidar su nombre como uno de los mejores mediocentros del mundo, y desempeñó un papel decisivo en la construcción de la etapa más exitosa de la historia del club. La estrella, de 30 años, disputó 298 partidos con la camiseta de los citizens, marcó 28 goles y contribuyó de forma directa a que el equipo conquistara 14 grandes títulos.

El palmarés de Rodri con el Manchester City incluye la conquista de la Premier League en cuatro ocasiones, la Copa de la Liga en cuatro ocasiones, la FA Cup en dos ocasiones y la Community Shield en dos ocasiones, además de los títulos de la Liga de Campeones de Europa, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Rodri dirigió un emotivo mensaje de despedida a la afición del club en el que, según publicó la web oficial del equipo inglés, dijo: "Querida afición del City, he descubierto que despedirme de vosotros es una de las cosas más difíciles de la vida, pero voy a intentar hacerlo. Es difícil encontrar las palabras que expresen la magnitud de la gratitud, el cariño y el apoyo que hemos recibido mi familia y yo durante todos estos años".

Y añadió la estrella española recordando sus inicios: "Recuerdo lo que sentí cuando llegué para firmar con el gran Manchester City; fue un momento de pura ilusión, y me decía a mí mismo: Dios mío, voy a jugar al lado de Kevin, Agüero, Silva, Bernardo, John y muchos otros, y no podía dejar de sonreír. Luego llegó Pep Guardiola, que me esperaba para enseñármelo todo desde el primer día. Y te lo digo ahora, Pep: al principio no era capaz de asimilar todas esas tácticas en mi cabeza".

Rodri continuó su discurso sobre los logros y la trayectoria: "Pero una pregunta me vino a la mente entonces: ¿seremos capaces de gestionar todas estas expectativas en los próximos años? Y creo que el tiempo ha respondido a esa pregunta. Sabía que me unía a un gran equipo, pero jamás imaginé que seríamos capaces de crear este legado de títulos, y de atraer a la afición, el cariño y el respeto de distintas partes del mundo. Dimos ejemplo para inspirar a las próximas generaciones, no solo con el éxito, sino con la manera en que logramos ese éxito, y la afición estuvo con nosotros en cada paso".

Rodri evocó los momentos más imborrables de su trayectoria al decir: "Se me vienen a la mente muchos momentos de ensueño; ganar mi primer título en mi primer partido, los goles decisivos en los últimos minutos como el partido del Arsenal fuera de nuestro campo, mi gol en el partido del Aston Villa para sellar el título de la Premier League cuando las cosas parecían sumamente difíciles, y el gol de la victoria en la Liga de Campeones de Europa que todos habíamos deseado durante tanto tiempo. Y también el increíble recibimiento que tuve tras ganar el Balón de Oro; no os podéis imaginar lo orgulloso que estoy de ser el primer jugador en ganar este premio con la camiseta celeste del Manchester City. Hicimos historia con el triplete, con cuatro títulos consecutivos de la Liga, y vimos cosas que jamás volverán a ver".

Y agregó el español elogiando el respaldo de la afición en los momentos difíciles: "Y en los malos momentos también, nunca me fallasteis. El día de mi primer regreso al campo, me di cuenta de lo mucho que me queréis y comprendí lo excepcional que es esta afición. El City no solo me hizo crecer como jugador, sino que me hizo crecer como persona; presencié la graduación de mi hermano en la Universidad Metropolitana de Mánchester, y vi a mi pareja trabajar en el Servicio Nacional de Salud. La ciudad de Mánchester ha moldeado toda mi vida".

Rodri concluyó su mensaje diciendo: "Nunca olvidaré el momento de saltar al terreno de juego y ver un mar de color azul entonando la canción del equipo, o coger mi bicicleta por la ciudad para tomar café, y pasear por los parques mientras escuchaba la música de la banda Oasis, y mi eterno cariño por la famosa lluvia de Mánchester. Así que, afición del City, ha llegado el momento de la despedida; gracias al club, a la afición, al cuerpo técnico y a mis compañeros, este viaje no habría sido lo que fue sin vosotros, y mi corazón seguirá siendo siempre azul".