El Paris Saint-Germain afronta el reto de suplir a su extremo georgiano Khvicha Kvaratskhelia, tras confirmarse una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante largos meses, lo que obliga al técnico Luis Enrique a buscar alternativas para cubrir su ausencia.

El anuncio de la lesión llegó un día después de la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Barcelona por 4-2 en la Liga de Campeones, lo que hace surgir interrogantes sobre quién será el jugador encargado de suplir al extremo georgiano en el próximo periodo.

Joudts, Akliouche y Doué entre las opciones

La primera vía es recurrir a los suplentes de Kvaratskhelia en su posición. Luis Enrique dispone de un relevo natural en el belga Mika Joudts, que todavía se encuentra en fase de adaptación, pero que ha mostrado algunos indicios positivos.

Asimismo, Magnes Akliouche representa otra opción, gracias a sus cualidades técnicas y a su versatilidad posicional, ya que puede jugar en ambas bandas y en el centro del campo. Lo mismo se aplica a Désiré Doué, capaz de ocupar más de una posición ofensiva.

Nuno Mendes: una opción sorprendente sobre la mesa

La segunda vía es que Enrique cambie la posición de alguno de sus jugadores para aprovecharlo en el puesto de Kvaratskhelia. Según informó el sitio «Foot Mercato», citando a los diarios «L'Équipe» y «Le Parisien», el Paris Saint-Germain estudia la posibilidad de adelantar al portugués Nuno Mendes a una posición más ofensiva, aprovechando sus capacidades en ataque.

Pero esta opción sigue siendo una mera posibilidad, dado que el jugador continuará ausente por lesión durante varias semanas más, además de que adelantarlo al puesto de extremo exigiría reorganizar la línea defensiva.

Entre las posibles alternativas en la línea defensiva figuran Lucas Hernández y Lucas Beraldo, junto a Warren Zaïre-Emery, que se desenvuelve mejor en la posición de lateral derecho que en la izquierda.

Mayulu y Ndjantou cuentan con la confianza del club

El Paris Saint-Germain aseguró al diario «Le Parisien» que Senny Mayulu y Quentin Ndjantou gozan de la consideración del club, y que cada uno de ellos tendrá un papel en el proceso de rotaciones en el que se apoyará Luis Enrique durante el próximo periodo.

El club tampoco descarta fichar a un extremo izquierdo durante el mercado de invierno, para compensar la prolongada ausencia de Kvaratskhelia, lo que constituye la tercera vía ante Enrique.