¡Una de ellas es una pesadilla aterradora!... El Bayern baraja cuatro posibles desenlaces para resolver la crisis de Oliisi

Según el diario alemán «Bild», el Bayern de Múnich maneja cuatro escenarios sobre el futuro de su estrella francesa Michael Oliisi, seguido de cerca por el Real Madrid. El delantero de 24 años está vinculado al club bávaro hasta 2029.

El primero sería renovarle y pagarle 25 millones al año, solo por detrás de Harry Kane, para blindarle.

El segundo escenario mantiene el contrato actual, que vence en 2029, para dar tiempo a la directiva a decidir.

El tercero contempla que Oliisi pida marcharse, lo que podría afectar a su rendimiento o provocar una huelga, pesadilla para la directiva.

El cuarto escenario sería recibir una oferta superior a 200 millones de euros, aunque el Bayern lo descarta: cualquier equipo que quiera a Oulissi deberá pagar una cifra muy superior.

Oulissi es uno de los jugadores más codiciados del mercado estival, sobre todo para el Real Madrid, pero el Bayern insiste en que no piensa venderlo.

El Bayern se mantiene firme y el Real Madrid, consciente de la sólida posición negociadora del club alemán, no entrará en una pugna directa.