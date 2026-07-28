En total, el FC Bayern ya ha ingresado unos 35 millones de euros gracias a las ventas de jugadores que regresaron de cesión como Alexander Nübel. Pero no quiere quedarse ahí: la dirección deportiva encabezada por Max Eberl sigue buscando desesperadamente compradores para Joao Palhinha, Sacha Boey y Bryan Zaragoza. Sin embargo, eso también está resultando difícil por sus elevados salarios y cantidades de traspaso.

Mientras tanto, hay un jugador que regresó de cesión y que sí está firmemente previsto para la próxima temporada: Arijon Ibrahimovic. Tras un total de tres cesiones al Frosinone Calcio, la Lazio y el 1. FC Heidenheim, el canterano, que sorprendentemente sigue teniendo solo 20 años, tendrá esta temporada su oportunidad con el primer equipo. Así lo anunció el FC Bayern, de forma bastante sorprendente, hace tres semanas en un comunicado de prensa enviado expresamente.

«Arijon llegó al FC Bayern con solo doce años y ha ido dando pasos poco a poco a través de nuestro campus y de cesiones seleccionadas. Sobre todo en su muy buen último año en Heidenheim, ha aprendido mucho a nivel personal para estar ahora preparado para el FC Bayern», declaró entonces el director deportivo Christoph Freund. «Su desarrollo ejemplifica las posibilidades que mostramos a nuestros talentos. Ahora ya no se trata solo de aprender: ahora se trata de ir a por ello, aquí en el FC Bayern.»

El FC Bayern ficha a Saibari en lugar de Gordon... e Ibrahimovic sale beneficiado

Que Ibrahimovic tenga esta oportunidad también tiene que ver con evoluciones en el mercado de fichajes que en realidad no estaban previstas en absoluto. A comienzos del verano, el FC Bayern quería reforzarse en ataque con otro extremo izquierdo de primer nivel. Los muniqueses trabajaron intensamente por Anthony Gordon, pero finalmente se marchó al FC Barcelona .

En su lugar llegó Ismael Saibari, un todoterreno cuyas virtudes están más bien en el centro del campo. Allí, Saibari competirá sobre todo con Jamal Musiala y Serge Gnabry por minutos. Los tres pueden escorarse también a la banda izquierda, pero aparentemente el entrenador Vincent Kompany cuenta con Ibrahimovic como recambio nominal del indiscutible dueño del puesto, Luis Diaz. «Básicamente, suplente de Diaz», respondió Ibrahimovic en una rueda de prensa el lunes al ser preguntado por el papel que le había asignado Kompany.

Ibrahimovic formó parte del pequeño grupo de jugadores que ya arrancó la pretemporada en el inicio oficial de los entrenamientos el pasado lunes. Jugó en el primer amistoso ante el Wehen Wiesbaden (1-2) y también en los próximos partidos de preparación debería tener muchos minutos por la ausencia de varios atacantes consolidados. Diaz, al igual que Harry Kane y Michael Olise, sigue de vacaciones ampliadas por el Mundial. Musiala, Gnabry, Lennart Karl y Saibari trabajan en sus regresos tras diversas molestias.

«Estoy enormemente feliz de recibir la oportunidad de poder jugar en el club más grande del mundo», dijo Ibrahimovic. «Quiero aprovechar mi oportunidad de todas formas.»

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Las cualidades de velocista de Ibrahimovic impresionan a Vincent Kompany

Ibrahimovic debutó a principios de 2023 con 17 años con el primer equipo del FC Bayern bajo las órdenes de Julian Nagelsmann. Después llegaron otras tres apariciones y tres cesiones. Primero una prometedora al Frosinone, luego una completamente decepcionante a la Lazio, donde en total solo jugó 19 minutos. En la pasada temporada, Ibrahimovic se consolidó como titular en el Heidenheim, descendido de la Bundesliga. Fue alternando de forma constante entre posiciones: unas veces por la derecha, otras por la izquierda y otras por el centro, y firmó siete participaciones de gol.

Lo que más impresionó a Kompany fueron las cualidades de velocista de Ibrahimovic. En total, Ibrahimovic realizó 664 sprints en la pasada temporada de la Bundesliga, el séptimo mejor registro de todos los jugadores. El mejor en el FC Bayern fue Michael Olise con 628. Ibrahimovic alcanzó una velocidad punta de 35,08 km/h. Ningún atacante del conjunto muniqués superó ese valor; solo fueron más rápidos los defensas Alphonso Davies, Konrad Laimer y Josip Stanisic. Físicamente, Ibrahimovic tiene las condiciones perfectas para el estilo de juego intenso de Kompany.

Además, presentó una candidatura concreta para tener una oportunidad en su club de origen en el momento ideal: en el duelo directo contra el FC Bayern en el Allianz Arena en mayo. El Heidenheim sacó un 3-3, Ibrahimovic convenció y asistió en un gol.