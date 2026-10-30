Una crisis técnica amenaza los planes del Raja antes del duelo ante el Al Ahly egipcio

El español Paco Jémez, director técnico del Raja de Marruecos, se encuentra al borde de abandonar su cargo, después de que la directiva del club perdiera la paciencia ante el declive de los resultados del equipo, que ha seguido perdiendo puntos en la Liga marroquí, en medio de una creciente indignación de la afición y sus demandas de un cambio urgente a nivel de la dirección técnica.

El sitio web marroquí "Hesport" reveló que los responsables del Raja han decidido poner fin al contrato con Jémez, tras el reciente empate ante el Hassania de Agadir, dada la incapacidad del técnico español de lograr los resultados esperados o de ofrecer el nivel acorde con las aspiraciones del club y su afición.

Se espera que la directiva del conjunto verde celebre una reunión con Jémez durante el próximo periodo, para discutir la fórmula de rescisión del contrato y alcanzar un acuerdo que ponga fin a la relación contractual entre ambas partes de mutuo acuerdo, como paso previo para pasar página con el técnico español y buscar una nueva dirección técnica.

Al mismo tiempo, la directiva del Raja ha comenzado a moverse para estudiar una serie de opciones en el banquillo que están sobre la mesa, en busca de un entrenador capaz de sacar al equipo de su situación actual y devolver el equilibrio al grupo, especialmente porque el club aspira a competir con fuerza por los títulos y recuperar su posición entre los grandes del fútbol marroquí y africano.

Próximos partidos AHL CAF Confederations Cup 11:00 RCA

El empate ante el Hassania de Agadir en el estadio El Arbi Zaouli de la ciudad de Casablanca aumentó la presión sobre Jémez y devolvió su futuro al terreno de las dudas, después de que la continua pérdida de puntos se convirtiera en motivo de preocupación dentro del club, ante el declive de los resultados y la ausencia de indicios claros de una mejora en el rendimiento del equipo.

La indignación ya no se limita a los resultados sobre el rectángulo verde, pues en los últimos tiempos se han alzado las voces de la afición del Raja exigiendo la destitución del técnico español, responsabilizando a la junta directiva y a la sociedad deportiva de lo que atraviesa el equipo, tanto a nivel de los resultados negativos como del pobre rendimiento que no satisface las expectativas de la afición.

La directiva del Raja se ve ahora en la obligación de tomar decisiones determinantes durante la próxima etapa, especialmente porque el equipo necesita recuperar la confianza rápidamente antes de entrar en una serie de enfrentamientos importantes, tanto a nivel local como continental.

Tres empates consecutivos agravan la crisis

Los números del Raja en la Liga marroquí reflejan la magnitud de la crisis que vive el equipo desde el inicio de la temporada, después de no haber logrado la victoria en sus tres últimos partidos, conformándose con el empate ante el Maghreb de Fez, el FUS de Rabat y el Hassania de Agadir, respectivamente.

El Raja había comenzado su andadura en la competición con una victoria sobre el Renaissance de Zemamra, pero no pudo construir sobre ese inicio, descendiendo hasta la undécima posición con 6 puntos, tras una serie de resultados que suscitaron numerosos interrogantes sobre la capacidad del equipo de competir.

El conjunto verde se prepara para disputar un difícil enfrentamiento ante el Renaissance de Berkane, el próximo domingo, dentro de la sexta jornada de la Liga marroquí, en un partido que podría tener una gran importancia para el futuro del cuerpo técnico, especialmente ante la creciente presión sobre Jémez y la necesidad del equipo de recuperar el ritmo de las victorias.

La crisis de Jémez pone los dos enfrentamientos ante el Al Ahly en el foco de atención

La importancia de los posibles cambios en el Raja no se limita a la competición de la Liga marroquí, sino que se extiende a la participación continental, ya que el equipo se encuentra en el mismo grupo que el Al Ahly egipcio, junto al Kara togolés y el Primeiro de Agosto angoleño, en la Copa Confederación de la CAF durante la presente temporada.

Las aficiones del Al Ahly y del Raja aguardan los dos esperados enfrentamientos entre ambos equipos en la tercera y la cuarta jornada de la fase de grupos, que podrían presenciar una faceta diferente del equipo marroquí, en caso de completarse el cambio previsto a nivel de la dirección técnica.

Está previsto que el Al Ahly reciba al Raja en el estadio de El Cairo, entre el 18 y el 20 de diciembre próximo, antes de que el equipo egipcio visite a su rival marroquí entre el 8 y el 10 de enero próximo.

Mientras la directiva del Raja no ha cerrado oficialmente los detalles de la separación de Paco Jémez ni la identidad del entrenador sustituto, las próximas horas podrían traer importantes novedades sobre el futuro del cuerpo técnico, ante el deseo de la directiva de contener la indignación de la afición y corregir el rumbo del equipo antes de los compromisos locales y continentales venideros.