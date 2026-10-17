Una crisis que se agrava tras las bastidores: la apuesta más peligrosa de Pérez amenaza con destruir al Real Madrid

El proyecto de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, parecía ir por el camino correcto cuando el Real Madrid celebró, en el verano de 2024, la conquista de la Champions League y de LaLiga, y después se movió para fichar al delantero francés Kylian Mbappé.

Mbappé se sumó a un plantel de estrellas, en el segundo intento del presidente del club blanco de dar a la afición un equipo integrado por la élite de los principales futbolistas del mundo.

El ambiente era idóneo y nadie esperaba lo que ocurriría en los años siguientes, pero desde el fichaje del delantero francés, el Real Madrid ha vivido dos temporadas marcadas por las decepciones y por una tensión en aumento.

Según el diario español "Sport", existen varias razones que explican los malos resultados, entre ellas la forma de gestionar el centro del campo y la falta de sintonía entre los entrenadores y los miembros del equipo.

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Sin embargo, durante estas dos temporadas destacó de manera especial el debate sobre la escasa conexión y el descenso de rendimiento que ofrece Kylian Mbappé junto a Bellingham y Vinicius Junior cuando juegan juntos.

Apuesta firme por el tridente

A pesar de los resultados, Florentino Pérez se mantuvo firme en su decisión de construir el plan de futuro del club en torno al tridente de estrellas, y sus últimas decisiones lo confirman, especialmente en lo relativo a las renovaciones de contrato.

El presidente del Real Madrid tenía unas condiciones idóneas para tomar una decisión determinante respecto a Vinicius Junior, dado el nivel ofrecido por el astro brasileño en las últimas temporadas, además de la posibilidad de buscar una venta multimillonaria antes de la finalización de su contrato, con un club interesado en ficharlo como el Arsenal, por lo que el escenario parecía totalmente propicio para desprenderse del jugador.

Pero Pérez y la directiva del club estaban decididos a renovar el contrato del futbolista al margen de las consecuencias, y ambas partes tuvieron que ceder en sus pretensiones, aunque Vinicius consiguió, pese a todo, un nuevo contrato muy atractivo que le convirtió en el segundo jugador mejor pagado de toda la plantilla, solo por detrás de Mbappé y con una gran diferencia respecto al resto de sus compañeros.

El contrato otorgó al jugador un estatus y una influencia mayores dentro del equipo, pero, en lugar de ser un estímulo para mejorar su nivel, se convirtió en un problema a la vista de lo que ofrece sobre el césped.

Vinicius renovó su contrato hasta 2032, mientras que Jude Bellingham renovará el suyo próximamente hasta 2031.

El club considera que el jugador inglés es el verdadero líder del equipo y el representante de los valores del Real Madrid, lo que le sitúa un escalón por encima de sus dos compañeros de la delantera en esos dos aspectos. Y la reciente renovación del astro brasileño fue uno de los factores que impulsaron la renovación del contrato del centrocampista y la mejora de su salario para igualarlo al de Vinicius.

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Un riesgo evidente

Mbappé está vinculado al Real Madrid con un contrato hasta 2029; Bellingham, hasta 2031; y Vinicius Junior, hasta 2032.

Los tres jugadores ocupan la cúspide de la pirámide salarial del equipo, con el astro francés un paso por delante de sus dos compañeros gracias a su prima de fichaje.

Pérez decidió hipotecar el futuro del club al éxito que tenga el tridente ofensivo en entenderse y ofrecer el nivel exigido, aunque ese tridente ha generado, hasta ahora, más preguntas que respuestas tranquilizadoras.

El astro francés marca goles y engorda sus cifras con una facilidad llamativa, pero no brilla en los grandes partidos, además de que su comportamiento dentro y fuera del campo ha provocado un descenso en su vínculo con la afición.

En cuanto al astro brasileño, se ha convertido literalmente en una sombra del jugador que fue: no supera a los defensas, no marca goles y no cumple con sus obligaciones defensivas.

Por último, el jugador inglés parece totalmente afectado por la presencia de sus compañeros a su alrededor, quienes en muchas ocasiones le tapan los focos. Y pese a su brillo con la selección de su país, ofrece niveles enormemente irregulares con el Real Madrid.

Y aunque estos factores podrían haber influido en las decisiones de renovación de contratos por periodos largos, la directiva del Real Madrid echó la culpa a los entrenadores o a las circunstancias que rodean al equipo, como el arbitraje, las lesiones y otros factores.

La directiva del club sigue aferrada a su apuesta por el tridente, que afronta una prueba decisiva durante la presente temporada, ya que el paso de tres años sin conquistar grandes títulos sería algo catastrófico para todos dentro del Real Madrid.

Y todo ello sin contar con que el caso de Mbappé necesitará resolverse tarde o temprano, porque el próximo verano el astro francés entrará en los dos últimos años de su contrato.

Y no sería previsible que el Real Madrid aceptara que su principal estrella llegue a los últimos 12 meses de contrato sin renovar, lo que obliga al club a abrir la puerta de las negociaciones durante la próxima temporada.



