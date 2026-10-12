El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se vio involucrado en una situación incómoda 24 horas antes del enfrentamiento ante el Galatasaray en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

Según el diario español "As", los organizadores de la rueda de prensa de Flick en Estambul se vieron obligados a retrasarla 30 minutos debido al retraso en la llegada del técnico alemán.

El periódico español señaló que había numerosos periodistas presentes, que esperaron la llegada de Pau Cubarsí y Hansi Flick, quienes llegaron tarde a la cita por un atasco de tráfico en Estambul.

El Barcelona había superado al Feyenoord por 5-1 en el partido de la primera jornada, mientras que el equipo del entrenador Hansi Flick busca la primera victoria del Barça fuera de su estadio



