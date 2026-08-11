José Mourinho cuenta actualmente con una plantilla de 26 jugadores, mientras que el técnico portugués desea apoyarse únicamente en 20 futbolistas, además de 3 jugadores que sufren lesiones de larga duración, que son Militao, Rodrygo y Ferland Mendy. De esta manera, Mourinho se encuentra ante 3 jugadores que exceden sus necesidades, incluso contando a los lesionados dentro de la lista.

Mourinho había dejado clara su postura de forma explícita tras el partido de Budapest, cuando dijo: «Quiero una plantilla corta, con 20 jugadores además de los lesionados». Y ahora, tras confirmarse la continuidad de Thiago Pitarch con el primer equipo, el número de jugadores del Real Madrid ha ascendido a 26.

Atendiendo a las reservas del actual periodo de fichajes, las cosas parecen bastante claras, pues Mourinho se muestra satisfecho con su plantilla actual, a excepción de algunos jugadores que podrían marcharse antes del cierre del mercado.

El Real Madrid ha gastado 225 millones de euros en 6 fichajes para satisfacer las necesidades del entrenador, que son Diomande, Cucurella, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva y Carlos Espai. Se suponía que Rodri iba a ser la operación más destacada, pero el centrocampista del Manchester City abandonó el club en un momento crítico, y hasta ahora no existen planes para entrar en el mercado de fichajes con el fin de incorporar a otro centrocampista.

En cambio, la incorporación de un nuevo central podría convertirse en una opción sobre la mesa si el club recibe una buena oferta por Asensio y el canterano del Real Madrid acepta marcharse, pese a que repite constantemente su deseo de permanecer en el equipo.

Parece que Mourinho dispone de 3 jugadores que exceden sus necesidades en la plantilla, pero busca sacar provecho de los futbolistas capaces de ocupar más de una posición, como Arda Güler y Bernardo Silva, que pueden jugar en toda la línea ofensiva, además de la posibilidad de emplearlos en el centro del campo.

Lo mismo ocurre con Bellingham, y el entrenador considera que la presencia de jugadores que reciben pocos minutos y no cuentan con grandes oportunidades de participar podría generar un ambiente de trabajo tenso dentro del vestuario, algo que busca evitar.

El Real Madrid todavía espera vender a Camavinga, pero lo cierto es que el club no ha recibido hasta ahora ninguna oferta seria por el jugador francés durante el actual periodo de fichajes veraniego. Y aunque Camavinga ha dado a entender su deseo de continuar en el equipo, podría cambiar de postura si recibe una oferta de alguno de los grandes clubes.

En caso de llegar una oferta adecuada, el Real Madrid no se opondría a la salida del jugador, pese a que Mourinho ha mostrado su admiración por lo que ha ofrecido Camavinga durante la pretemporada, además de elogiar su compromiso en los entrenamientos.

En cuanto a Endrick, su situación era más delicada, pero el club frenó la idea de cederlo a petición de Mourinho, según ha informado el diario "As" español. Por ello, el foco se dirige ahora hacia otro jugador, Mendy, sobre todo porque la posición de lateral izquierdo cuenta con 3 jugadores.

El Real Madrid desea encontrar una solución para la situación de Mendy, pero el jugador, según ha informado el diario «As», no tiene intención de marcharse del club por el momento.

Por último, el Real Madrid espera la llegada de ofertas por Asensio, quien confía firmemente en su capacidad para convencer a Mourinho de que es el jugador adecuado para su proyecto. El canterano del club realizó un gran esfuerzo durante la pretemporada, antes de sufrir una lesión muscular en el cuádriceps.

Se espera que la lesión aparte a Asensio de los entrenamientos de Valdebebas durante seis semanas, lo que aumentará la dificultad de que lleguen ofertas serias por él durante el tiempo restante del mercado de fichajes.

El plan de Mourinho consiste en contar con dos jugadores por cada posición, pero hay un excedente en algunas posiciones, sobre todo la de central, hasta que se recupere Militao, cuya situación sigue siendo incierta, y la de lateral izquierdo, donde Mendy es visto como un caso en el que es difícil confiar.

También hay un excedente en la posición de extremo derecho, con la capacidad de Bernardo Silva para ocupar varias posiciones, incluido el centro del campo, además de la abundancia en la posición de delantero.

En caso de que se marche alguno de estos jugadores, el Real Madrid lo afrontará de forma positiva, pero si no llegan ofertas adecuadas, lo más probable es que continúen con el equipo. En cualquier caso, el club ya ha sentado las bases de la plantilla de Mourinho, y ahora solo queda resolver el futuro de los jugadores sobrantes antes del cierre del mercado de fichajes.