Crece la crítica al césped del estadio MetLife de Nueva Jersey, sede de la final del Mundial 2026. Tras varios partidos, jugadores, entrenadores y medios internacionales han denunciado un terreno de juego «inadecuado para un evento de esta envergadura», y algunos piden a la FIFA que traslade la final a otro estadio.

El diario alemán «Bild» se pronunció con dureza tras el Alemania-Ecuador de ayer y afirmó que el estado del campo era inaceptable y que la FIFA debía plantearse trasladar la final. ya que el estadio recibe críticas desde el partido inaugural entre Marruecos y Brasil, cuando los observadores alertaron sobre las condiciones de juego en un escenario que, en teoría, acogerá el evento más importante del fútbol mundial.

Las estrellas no tardaron en manifestar su descontento, según informa «Foot Mercato». El brasileño Vinícius Júnior fue el primero en alertar tras el partido contra Marruecos: el calor extremo reseca el césped a gran velocidad, lo que dificulta el control del balón e impide imponer ritmo. opinión compartida por su compañero Bruno Guimarães. Tras el encuentro contra Senegal, el francés Adrien Rabiot ironizó: «No sé si esto es un campo», y lo describió como una superficie artificial dura y rígida.

El seleccionador francés, Didier Deschamps, añadió que una losa de hormigón bajo el césped acorta las fibras y altera el rebote del balón, además de obligar a usar tacos de plástico por la falta de profundidad, algo que los expertos achacan al corte excesivo del césped y al parcheo aleatorio con trozos de distinta calidad y color, lo que provoca rebotes irregulares.

Con las eliminatorias a la vuelta de la esquina, crece la presión sobre la FIFA para que busque una alternativa y traslade la final si no se corrige de inmediato, sobre todo porque el estadio «MetLife» carece de techo climatizado, exponiendo a los jugadores a un clima cambiante y calor sofocante. una ironía mayúscula si se considera que en Estados Unidos existen recintos tecnológicamente muy avanzados que fueron descartados. El caso de este estadio se ha convertido en el mayor dolor de cabeza para el comité organizador del Mundial 2026.