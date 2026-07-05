Una crisis amenaza el contrato con Klopp... ¿Romperá la Federación Alemana con su tradición histórica por primera vez?

El contrato de la Federación Alemana de Fútbol con Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool, para sustituir a Julian Nagelsmann al frente de la selección, atraviesa una grave crisis desde hace unas horas.

Klopp, responsable del área internacional de fútbol de Red Bull, había aceptado dirigir la selección.

La crisis estalló tras comunicarse a Julian Nagelsmann que debía dimitir o ser despedido, después de la sorpresiva eliminación de Alemania ante Paraguay en los penaltis, en los dieciseisavos del Mundial.

El viernes pasado, Nagelsmann confirmó su salida.

La Federación contactó de inmediato a Klopp, quien tiene contrato con Red Bull hasta 2029 y mostró interés en el proyecto.

Aunque el proceso avanza, no tiene el respaldo unánime en Red Bull. Según Sky Sports, el grupo está molesto porque la Federación anunció las negociaciones sin un acuerdo previo.

El anuncio ha enfurecido a la dirección de Red Bull, que quería hacer del técnico el eje de su proyecto deportivo.

Los accionistas de Red Bull exigen una indemnización por rescindir el contrato de Klopp, vigente hasta 2029, y la Federación Alemana nunca ha pagado una compensación por un seleccionador.

El presidente de la Federación Alemana, Bernd Neudorf, negocia con el grupo austriaco para desbloquear la situación.

La próxima semana está prevista una primera reunión en Nueva York entre una delegación de la Federación Alemana, Jürgen Klopp y su agente, Mark Kosicke.

Podrían sumarse representantes de Red Bull para resolver la situación. Lo único claro es que Klopp quiere ser seleccionador y ya anunció su regreso al banquillo tras dejar Liverpool hace dos años.

Queda por ver si la Federación logrará convencer a Red Bull y si aceptará pagar la indemnización.