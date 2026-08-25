El Benfica portugués renovó su interés por incorporar al lateral izquierdo marroquí Sofiane El Karouani antes del cierre de la actual ventana de fichajes de verano, aunque todavía no ha presentado una oferta oficial al Al-Qadisiyah saudí, club con el que el jugador de 25 años tiene contrato hasta 2029, en medio de los obstáculos que dificultan su participación regular con el equipo.

Según el diario portugués "A Bola", la dirección del Benfica se interesó por la situación de El Karouani, quien se había unido al Al-Qadisiyah tras la finalización de su contrato con el Utrecht neerlandés, después de haber sido objetivo de varios grandes clubes, entre ellos el Benfica, el Sporting de Lisboa y el Oporto.

La estrella marroquí despierta el interés de los clubes gracias a su destacado rendimiento ofensivo: durante la temporada 2025-2026 disputó 50 partidos con el Utrecht, en los que marcó 4 goles y repartió 18 asistencias.

Informes de prensa saudíes señalaron que El Karouani afronta dificultades para adaptarse y que hasta ahora no ha disputado ningún partido oficial, sino que ha quedado excluido de las convocatorias de los primeros encuentros. Esta crisis se debe a la normativa de la liga saudí, que impone un máximo de solo 8 jugadores extranjeros en la lista del partido, mientras que el Al-Qadisiyah cuenta con 14 futbolistas extranjeros en sus filas, entre ellos Julian Weigl, el internacional portugués Otávio y el neerlandés Tijjani Reijnders, recién llegado del Manchester City, lo que aumenta la presión para prescindir de sus servicios, ya que la dirección del club estudia las opciones de una venta definitiva o una cesión.

El técnico Marco Silva busca reforzar el costado izquierdo para que El Karouani sea una opción inmediata y directa junto al sueco Samuel Dahl y el joven José Neto (18 años), aunque la dirección del Benfica tiene varias opciones en su radar y estudia todas las alternativas antes de dar un paso oficial.

Y pese a que el contrato de El Karouani, vigente hasta 2029, y su elevado salario de cerca de 7 millones de euros anuales complican la operación desde el punto de vista económico para los clubes portugueses, su ausencia de los terrenos de juego y la saturación de la plantilla del Al-Qadisiyah con extranjeros dejan la puerta abierta a cerrar el acuerdo en los últimos momentos del mercado.