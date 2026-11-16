Una conmoción sacude a Manchester United: Lukaku anuncia su marcha con una decisión sorpresa

Tras la amplia victoria ante Italia, Romelu Lukaku dejó caer una sorpresa sobre su futuro con la selección de Bélgica, con una decisión que no se esperaba después de su presencia en la última concentración de los Diablos Rojos.
El delantero del Fenerbahçe, de 33 años, anunció su retirada de la selección este lunes a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que expresó su sensación de alivio por poner fin a su trayectoria internacional, pese a haber estado con la selección durante la última concentración.
Lukaku dirigió un mensaje a la afición belga, en el que repasó los momentos más destacados de su recorrido con la selección y expresó su gratitud hacia sus compañeros y los entrenadores que le acompañaron durante todos esos años.
El delantero belga escribió: «A lo largo de estos 16 años, lo he dado todo por la selección nacional y he vivido todas las emociones posibles. He jugado junto a compañeros excepcionales a los que siempre estaré agradecido, y quiero darles las gracias a todos ellos, además de a los entrenadores que me animaron y confiaron en mí para ayudar al equipo. Ha sido una aventura maravillosa y he disfrutado cada momento de ella».
El autor de 94 goles internacionales añadió en su mensaje: «A la afición belga, gracias por vuestro apoyo constante a nuestro equipo. Estoy orgulloso de haber representado a mi país en 4 Copas del Mundo y 3 Eurocopas, y nunca olvidaré estos momentos. Estoy tranquilo con mi decisión de parar aquí; ha sido una experiencia maravillosa y ha sido un placer vivirla. Os estoy agradecido, gracias».
Lukaku deja la selección belga tras haber disputado 135 partidos internacionales, en los que marcó 94 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de Bélgica y dejando una huella destacada en la historia de la selección.
El partido ante Italia, el último sin participar
El enfrentamiento de Bélgica ante Italia, que terminó con victoria de este último por 4-1 el domingo en el estadio Rey Balduino, quizá sea la última aparición de Lukaku en una concentración de la selección, pese a que no disputó el encuentro.
El delantero había realizado prolongados calentamientos en la banda durante el partido, pero no llegó a saltar al terreno de juego, además de ausentarse de la lista de la selección para el duelo ante Turquía por lesión.
La retirada de Lukaku plantea un nuevo desafío al entrenador Marc van Bommel, que estará obligado a trabajar en la construcción de una nueva potencia ofensiva para la selección belga, tras la marcha del máximo goleador histórico y uno de sus elementos más destacados durante los últimos años.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
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En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.