Una conmoción sacude a Manchester United: Lukaku anuncia su marcha con una decisión sorpresa

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Tras la amplia victoria ante Italia, Romelu Lukaku dejó caer una sorpresa sobre su futuro con la selección de Bélgica, con una decisión que no se esperaba después de su presencia en la última concentración de los Diablos Rojos.

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El delantero del Fenerbahçe, de 33 años, anunció su retirada de la selección este lunes a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que expresó su sensación de alivio por poner fin a su trayectoria internacional, pese a haber estado con la selección durante la última concentración.

Lukaku dirigió un mensaje a la afición belga, en el que repasó los momentos más destacados de su recorrido con la selección y expresó su gratitud hacia sus compañeros y los entrenadores que le acompañaron durante todos esos años.

El delantero belga escribió: «A lo largo de estos 16 años, lo he dado todo por la selección nacional y he vivido todas las emociones posibles. He jugado junto a compañeros excepcionales a los que siempre estaré agradecido, y quiero darles las gracias a todos ellos, además de a los entrenadores que me animaron y confiaron en mí para ayudar al equipo. Ha sido una aventura maravillosa y he disfrutado cada momento de ella».

El autor de 94 goles internacionales añadió en su mensaje: «A la afición belga, gracias por vuestro apoyo constante a nuestro equipo. Estoy orgulloso de haber representado a mi país en 4 Copas del Mundo y 3 Eurocopas, y nunca olvidaré estos momentos. Estoy tranquilo con mi decisión de parar aquí; ha sido una experiencia maravillosa y ha sido un placer vivirla. Os estoy agradecido, gracias».

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Lukaku deja la selección belga tras haber disputado 135 partidos internacionales, en los que marcó 94 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de Bélgica y dejando una huella destacada en la historia de la selección.

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El partido ante Italia, el último sin participar

El enfrentamiento de Bélgica ante Italia, que terminó con victoria de este último por 4-1 el domingo en el estadio Rey Balduino, quizá sea la última aparición de Lukaku en una concentración de la selección, pese a que no disputó el encuentro.

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El delantero había realizado prolongados calentamientos en la banda durante el partido, pero no llegó a saltar al terreno de juego, además de ausentarse de la lista de la selección para el duelo ante Turquía por lesión.

La retirada de Lukaku plantea un nuevo desafío al entrenador Marc van Bommel, que estará obligado a trabajar en la construcción de una nueva potencia ofensiva para la selección belga, tras la marcha del máximo goleador histórico y uno de sus elementos más destacados durante los últimos años.