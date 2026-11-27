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El marroquí Yassir Zabiri, delantero del Racing de Santander, se ha convertido en objetivo de varios clubes europeos tras su espectacular arranque de temporada, pero su club actual no parece dispuesto a desprenderse de él en el próximo mercado de invierno, salvo con unas condiciones económicas excepcionales.

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Zabiri está firmando una temporada brillante en la liga española: suma 11 goles en 13 partidos, lo que le ha metido de lleno en la lucha por el Pichichi y le sitúa tercero en la clasificación de goleadores de la competición, por detrás del francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y del brasileño Raphinha, jugador del Barcelona, y por delante del español Lamine Yamal.

El delantero marroquí acaparó todas las miradas en el último duelo ante la Real Sociedad, en el que marcó dos goles en los minutos 6 y 8, confirmando su valor ofensivo y consolidándose como uno de los grandes descubrimientos de la temporada en España.

Según informó anteriormente el programa español «El Chiringuito», Zabiri desea fervientemente fichar por el Barcelona, el club cuya camiseta el propio jugador ya confesó hace dos años que soñaba con vestir.

Las informaciones apuntan a que su valor de mercado, o la cantidad prevista para su salida, ronda los 20 millones de euros, y su nombre también se ha relacionado con el interés del Real Betis, además del club catalán.

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Sin embargo, las aspiraciones de los clubes interesados chocan con la postura del Racing de Santander, que no tiene intención de desprenderse de su delantero antes del próximo 30 de junio, según recoge el medio «Foot Mercato» citando a la emisora «SER Cantabria».

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Zabiri juega cedido en el equipo español procedente del Rennes francés, y el acuerdo de préstamo no incluye ninguna cláusula que permita poner fin a la cesión de forma anticipada durante el mercado de invierno.

Según el diario «As», en el Racing reina la calma respecto al futuro del jugador, ya que el club considera que la decisión sobre su continuidad sigue estando en sus manos hasta final de temporada.

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El club español no descarta por completo la salida del delantero marroquí en enero, pero la condiciona a la llegada de una oferta excepcional al Rennes, propietario del contrato del jugador, y a que el Racing de Santander reciba una importante compensación económica, ya que se niega a debilitar su plantilla en plena temporada y quiere conservar a su principal arma ofensiva para cumplir sus objetivos.

Por su parte, Zabiri parece satisfecho con su situación actual, tanto en su club como en la selección de Marruecos, de la que se ha convertido en una pieza importante, lo que hace que la resolución de su futuro dependa también del acuerdo entre las partes implicadas sobre cualquier posible movimiento.

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Un nuevo premio confirma el gran momento de Zabiri

El protagonismo del delantero marroquí no se limita a sus cifras goleadoras, ya que ha sido galardonado con el premio «Jugador Cinco Estrellas», otorgado por la empresa «Mahou», como mejor jugador del Racing de Santander el pasado mes de octubre.

La elección de Zabiri llegó tras participar en los tres partidos de liga que disputó el equipo durante ese mes: marcó un gol en el empate a 2-2 ante el Valencia el 11 de octubre, jugó en la derrota por 2-0 frente a Osasuna el 18 de octubre y anotó otro tanto en la victoria por 2-1 sobre el Espanyol el día 24 del mismo mes.

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El galardón se concede mensualmente con la participación de la afición del club en la elección del ganador, lo que supone un reconocimiento adicional para Zabiri por su rendimiento con el equipo, en un momento en el que crecen las especulaciones sobre su futuro y su posible salida a uno de los grandes clubes de España el próximo mes de enero.