El portugués Sergio Conceição, exentrenador del Al-Ittihad, mantiene un litigio con el club por el pago pendiente tras la rescisión de su contrato.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el técnico exige el pago completo de su contrato de dos temporadas tras su destitución a principios de junio.

Según las fuentes, su contrato incluye una cláusula de penalización equivalente a cuatro meses de salario si se rescinde en la primera temporada, y otra que permite al club despedirlo sin más indemnización si no logra uno de los tres primeros puestos en las dos temporadas siguientes.

Sin embargo, el entrenador y su agente, Jorge Mendes, interpretan esas cláusulas de forma distinta.

Sin embargo, Conceição y su agente, Jorge Mendes, defienden otra interpretación y reclaman la totalidad de la ficha pendiente, lo que podría desencadenar un litigio.

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El 1 de junio, el club anunció la rescisión y explicó que la decisión se tomó tras revisar la trayectoria del equipo y evaluar la etapa anterior, de acuerdo con los objetivos futuros.

Su etapa breve dejó resultados irregulares.

Consesao llegó en octubre de 2023 con un contrato hasta 2028, tras la salida de Laurent Blanc, quien había logrado el doblete en la Liga Roshen y la Copa del Rey 2024-2025.

En 41 partidos, consiguió 21 victorias, 7 empates y 13 derrotas.

En Arabia Saudí acabó quinto en la liga, cayó en semifinales de la Copa del Rey y en cuartos de la Champions asiática, lo que precipitó su salida.