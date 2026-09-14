Fabrizio Romano, experto en fichajes, ha revelado una gran sorpresa en el contrato del uruguayo Ronald Araújo, defensa del Barcelona cedido al Liverpool.

Araújo se unió al Liverpool durante el pasado mercado de fichajes veraniego, en una operación de cesión procedente del Barcelona, después de que su papel perdiera peso en los planes del entrenador Hansi Flick.

Numerosos informes habían negado la existencia de una cláusula de opción de compra en el contrato de cesión, y aseguraban que el futuro del jugador quedaría en manos del Barcelona tras la temporada en curso.

Sin embargo, Fabrizio Romano ha señalado que el Liverpool cuenta con una opción por valor de 55 millones de euros para hacerse con Ronald Araújo de forma permanente el próximo verano, corrigiendo así los informes anteriores que apuntaban a la inexistencia de dicha cláusula.

Romano declaró al portal CaughtOffside: «Existe una cláusula de opción de compra para el Liverpool, y su valor es de 55 millones de euros».

Además, elogió la operación como una de las más infravaloradas del verano, y añadió: «El Liverpool está muy contento con la incorporación de Ronald Araújo».

Araújo se convirtió rápidamente en un jugador fundamental en el Liverpool, ofreciendo un rendimiento destacado en la posición de central y de lateral derecho desde su llegada a préstamo.

Se espera que el Barcelona acoja con agrado la venta permanente el próximo año, ya que el uruguayo perdió posiciones en la consideración de Hansi Flick antes de su marcha.

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