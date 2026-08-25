El caso de Karim Benzema ha dejado de ser un simple asunto deportivo entre un jugador y su nuevo club para convertirse en una compleja ecuación económica que podría obligar a la estrella francesa a rehacer por completo sus cuentas. Entre bastidores existe otro contrato que pesa cientos de millones y que lo coloca ante dos opciones sin una tercera posible: quedarse en Arabia Saudí o perder una fortuna.

El diario "Asharq Al-Awsat" reveló detalles llamativos sobre ese otro contrato de Benzema, cuyo valor asciende a 23 millones de dólares anuales, es decir, el equivalente a 86,25 millones de riales saudíes, y que se extiende hasta el año 2030. Calculando el valor restante de este contrato a partir del próximo septiembre y hasta el 30 de junio de 2030, la cifra alcanza cerca de 88,2 millones de dólares, es decir, aproximadamente 330,6 millones de riales saudíes.

La mayor sorpresa reside en la cláusula secreta que incluye este contrato, que impide a Benzema jugar fuera de Arabia Saudí durante todo su período de vigencia. En caso de que se traslade a cualquier club fuera del reino y dispute partidos con él, este contrato quedaría anulado con efecto inmediato, lo que significa que la decisión de abandonar la Roshn League podría costarle la pérdida de un contrato cuyo valor supera los 330 millones de riales.

Las fuentes aclararon que este contrato está vinculado a labores promocionales que Benzema desempeña para el fútbol saudí y los eventos relacionados con él desde su llegada al reino como jugador de las filas del Al-Ittihad, la misma vía en la que participa el portugués Cristiano Ronaldo.

Esta cláusula coloca a Benzema ante cuentas precisas y completamente distintas respecto a su futuro, especialmente tras el estancamiento de sus negociaciones con el Al-Hilal. En caso de que se ponga fin a su relación con el Zaeem, el delantero francés podría verse obligado a buscar otro club dentro de la liga saudí, aunque sea con un contrato inferior a su actual contrato con el Al-Hilal, y todo ello solo para conservar su enorme contrato promocional que se extiende hasta 2030, o bien reconsiderarlo y aceptar la opción del Al-Hilal.

En el plano deportivo, fuentes de "Asharq Al-Awsat" confirmaron que Benzema rechaza hasta el momento la idea de ser inscrito únicamente en la lista asiática del Al-Hilal, la cual le permite participar en la Liga de Campeones de la AFC de la Élite, la Copa del Rey y la Supercopa de Arabia Saudí, sin disputar la Roshn League.

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De este modo, Benzema parece tener por delante tres caminos y ninguno más: o acordar con el Al-Hilal la rescisión del contrato de mutuo acuerdo y trasladarse a otro club saudí, o aceptar continuar con el Al-Hilal dentro de la lista asiática únicamente, mientras que la opción de marcharse fuera del reino sería la más costosa, ya que con ella perdería más de 330 millones de riales.