Una cláusula impactante amenaza el regreso de Joao Félix al Barcelona

El regreso de la estrella portuguesa Joao Félix al fútbol europeo y su deseo de volver al Barcelona se ha topado con un nuevo obstáculo.

El diario "Sport" informó de que el jugador portugués quiere regresar a Europa tras el final de su etapa en el Al-Nassr saudí, y que su principal objetivo es volver al Barcelona, club con el que ya jugó cedido durante la temporada 2023-2024.

Sin embargo, el portal 365Scores confirmó que el contrato que firmó Félix con el Al-Nassr incluye una cláusula que permite al club saudí prorrogar su vínculo de forma unilateral.

Según la información publicada por 365Scores, el Al-Nassr puede activar esta prórroga sin necesidad de obtener una nueva firma de Joao Félix, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato que el jugador portugués aceptó anteriormente.

La cláusula contempla aspectos como la duración de la prórroga, la compensación económica y el plazo establecido para su ejecución, de modo que el club saudí dispone de una herramienta que le permite retener al delantero más allá del verano de 2027.

365Scores señaló que la directiva del Al-Nassr tiene la intención de celebrar próximamente una reunión con Jorge Mendes para tratar la continuidad del jugador portugués.

Por su parte, Sport apuntó: "Se cree que Jorge Mendes comunicó al club catalán el deseo de su representado, Joao Félix, de volver al Camp Nou como jugador libre".

En el Camp Nou conocen el deseo de Joao Félix, pero su regreso no es una prioridad en estos momentos, ya que el jugador portugués, que comienza la mayoría de sus partidos por la banda izquierda con tendencia a moverse hacia el interior, estaría por detrás de Gordon y Karim Adeyemi, cuyas características encajan en mayor medida con lo que busca Flick en esa posición.