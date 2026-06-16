Una cláusula extraña en el contrato de Rashford suscita polémica

Marcus Rashford ignoró el calor de Kansas City, donde se entrenó con Inglaterra, y no mostró preocupación por su futuro club.

De hecho, su atención está totalmente centrada en la trayectoria de la selección en el Mundial, cuyas competiciones continuarán en las próximas semanas.

Durante los 15 minutos abiertos a la prensa, realizó ejercicios de pase con Jude Bellingham, Ivan Toney, Jed Spence e Ibrahimi Eze y Anthony Gordon, como parte de la preparación para el debut contra Croacia el miércoles en Dallas.

Su mayor reto es mantener esa concentración pese a los rumores sobre su futuro. El lunes no aportó novedades:

El plazo para que el Barcelona ejerciera la opción de compra de 26 millones de libras al Manchester United ya venció sin que el club catalán actuara.

Quienes siguen el caso no se han sorprendido, pues los pronósticos indicaban que el Barcelona no ejercería la opción a tiempo, como ha confirmado la BBC.

El 1 de julio, Rashford confía en estar centrado en la preparación para los octavos de final del Mundial en Atlanta, aunque oficialmente volverá a las filas del Manchester United, donde tiene contrato por dos años más con un salario semanal de 325 000 libras.

Según David Ornstein, en «The Athletic», su contrato incluye una cláusula de 40 millones de libras, válida para cualquier equipo salvo City y Liverpool.

El jugador no quiere fichar por otro equipo de la Premier y prefiere cumplir su contrato en Old Trafford, salvo que aparezca una oferta atractiva en el extranjero.

Mientras se especula sobre su futuro, el jugador prefiere centrarse en el Mundial con Inglaterra y dejar las decisiones para después.