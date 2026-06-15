Una cifra sorprendente... La histórica aparición de Timbuktu en el partido entre Arabia Saudí y Uruguay

Hassan Tambakti, defensa de Arabia Saudí, alcanzó un hito en su carrera con «Los Verdes» al debutar contra Uruguay en la primera jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026.

El defensa, ya un pilar de la selección, ha consolidado su puesto con su alto nivel y su experiencia continental e internacional.

Arabia Saudí comparte el Grupo H con Uruguay, España y Cabo Verde, y aspira a uno de los dos billetes a la siguiente ronda.

Tamkhti llegó a 50 partidos internacionales ante Uruguay, tras debutar joven y ganarse poco a poco un lugar entre los mejores defensas saudíes.

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Con numerosos torneos a sus espaldas, como la Copa del Mundo, la Copa de Asia y las eliminatorias, su fuerza física y solidez defensiva lo han convertido en un pilar para el cuerpo técnico en los encuentros clave.

El defensa aspira a celebrarlo con un buen resultado ante Uruguay que impulse a Arabia Saudí en un grupo H muy competido, tras el empate entre España y Cabo Verde.

Llegar a los 50 partidos internacionales es un hito que refuerza su liderazgo en la defensa y su aspiración de llevar a los Verdes a nuevos logros.