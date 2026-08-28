El Real Madrid no se conformó con incorporar al marfileño Yan Diomandé procedente del Leipzig, sino que cerró un fichaje descomunal que revela la magnitud de la apuesta del club por el joven defensa dentro de su nuevo proyecto liderado por José Mourinho, después de que el coste total de la operación, incluidos los salarios, alcanzara cerca de 230 millones de euros.

Según reveló el diario "Mundo Deportivo", el Real Madrid pagó 130 millones de euros por hacerse con los servicios de Diomandé, de los cuales 105 millones son una cantidad fija y otros 25 millones en forma de bonificaciones vinculadas al rendimiento del jugador, convirtiéndose el marfileño en el fichaje más caro de la historia del club blanco.

El coste no se detuvo en el importe del traspaso, ya que Diomandé firmó un contrato que se extiende por 7 temporadas, hasta el 30 de junio de 2033, a cambio de un salario cercano a los 7 millones de euros netos por temporada, es decir, alrededor de 14 millones de euros anuales antes de impuestos.

De este modo, el jugador percibirá cerca de 98 millones de euros en total durante la duración de su contrato, de los cuales aproximadamente 49 millones irán destinados a impuestos, elevando el valor completo de la operación hasta unos 230 millones de euros.

Las abultadas cifras reflejan la magnitud de la confianza que el Real Madrid deposita en el jugador marfileño, después de que el club lo considerara una incorporación fundamental para el futuro del equipo, en el marco del proyecto que José Mourinho trabaja en construir dentro del Santiago Bernabéu.

Asimismo, el importe del salario de Diomandé sitúa al jugador entre los que perciben los sueldos más altos del Real Madrid, por detrás de Kylian Mbappé, mientras que Vinicius Junior ocupa el puesto siguiente tras la reciente renovación de su contrato.

Y si bien el importe del fichaje revela la magnitud de la apuesta, también coloca a Diomandé ante una enorme prueba desde su primer día, pues el club no pagó únicamente 130 millones de euros para incorporarlo, sino que se comprometió a un contrato de larga duración y a un coste total que se aproxima al cuarto de millón de euros, lo que sitúa cada una de sus apariciones con la camiseta del Real Madrid bajo la lupa.