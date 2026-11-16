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Alemania firmó uno de sus partidos más contundentes en la Liga de Naciones de la UEFA tras resolver su duelo ante Países Bajos con cinco goles en la sexta jornada de la fase de grupos, este lunes. El resultado fue un mazazo para Países Bajos, que llegaba al partido con mucha confianza tras unas actuaciones ofensivas llamativas, pero Alemania impuso su ritmo y convirtió sus ocasiones en goles sin piedad.

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Los cinco goles no fueron solo un marcador abultado, sino una cifra poco habitual en la historia de Países Bajos en competiciones oficiales. La última vez que Países Bajos encajó cinco goles en un partido oficial fue el 16 de julio de 1952, ante Brasil B en la fase preliminar de los Juegos Olímpicos, según las estadísticas de Stats Foot.

Según la misma fuente, Países Bajos ya había encajado otros cinco goles, aunque en un amistoso ante Bélgica el 4 de septiembre de 1999.

Se trata así de la derrota «oficial» más abultada en la historia de la selección neerlandesa. Países Bajos sufrió una derrota aún más dura el 21 de octubre de 1959, cuando perdió 7-0, también ante Alemania, en un partido amistoso.

La derrota deja una llamativa paradoja histórica: en solo tres días, Países Bajos pasó de golear 7-0 a Grecia a caer 5-0 ante Alemania. El estadístico español Alexis, conocido como «MisterChip», señaló que la selección turca vivió un escenario similar en el Mundial de 1954, cuando venció 7-0 a Corea del Sur y, solo tres días después, perdió 7-2 ante Alemania. Lo curioso es que la propia Países Bajos ya había vivido un vaivén parecido ante Alemania en octubre de 1959, cuando derrotó 9-1 a Bélgica antes de perder 7-0 ante los alemanes, aunque entre ambos partidos pasaron 17 días.

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Alemania supo aprovechar los espacios a la espalda de la defensa de Países Bajos, sobre todo en los momentos en que aumentaba la presión ofensiva neerlandesa. Los alemanes se mostraron más ordenados en las transiciones rápidas, con una evidente capacidad para transformar la posesión y la provocación en balones peligrosos dentro del área.

Pese a contar con una delantera potente, Países Bajos dejó al descubierto la fragilidad de su equilibrio defensivo ante un rival rápido y organizado. La selección neerlandesa, que tenía ventaja en la generación de ocasiones, se vio castigada de inmediato por cada error en las coberturas o cada retraso en el repliegue defensivo.

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Con este resultado, Alemania se aseguró el primer puesto del grupo 2 de la Liga A con 11 puntos, por delante de Países Bajos gracias al enfrentamiento directo, ya que los neerlandeses también se quedaron en 11 puntos, y ambas selecciones se clasificaron para los cuartos de final. Grecia elevó su cuenta a 11 puntos tras vencer 1-0 a Serbia, pero terminó en la tercera posición, mientras que Serbia cerró la clasificación sin puntos, con lo que se confirmó su descenso directo a la Liga B.

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