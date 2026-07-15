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Muhammad Sharaf Eldeen

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Una cifra impresionante... ¿A cuánto ascendió la posesión de Argentina en la segunda parte contra Inglaterra?

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
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España vs Argentina
España
T. Tuchel
Inglaterra
Argentina
EE. UU.
España
Alemania

Inglaterra no mantuvo el resultado pese a su bloque defensivo.

Argentina dominó el partido ante Inglaterra y, tras ir 0-1 abajo, lo dio vuelta 2-1 el miércoles en la semifinal del Mundial 2026, en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

Según Opta, Argentina tuvo el balón el 88 % del tiempo entre el gol de Anthony Gordon (m. 55) hasta el gol de la victoria de los «bailarines del tango», marcado por Lautaro Martínez en el minuto 92, frente a solo un 12 % de los «Tres Leones», lo que refleja el dominio argentino en los minutos decisivos.

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Los ingleses, superados por la oleada argentina, vieron cómo Enzo Fernández igualaba en el 85 con un potente disparo tras asistencia de Messi.

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ARG

Cuando el partido se encaminaba hacia la prórroga, Lautaro Martínez anotó el gol de la victoria para Argentina en el minuto 90+2, con un remate de cabeza tras un centro de Messi, lo que dio a los «bailarines del tango» el pase a la final en un final dramático.

Con este triunfo, Argentina defiende su título y jugará la final del domingo contra España, que eliminó a Francia 2-0 en la otra semi.


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