Una cifra impactante revela los desastres defensivos del Al-Nassr saudí

A pesar de la victoria que logró el Al-Nassr ante el Abha por 2-1, en el marco de la sexta jornada de la Liga Profesional Roshn, el triunfo no ocultó un problema evidente que ha empezado a hacerse notar en el equipo, concretamente a nivel defensivo, después de que las cifras revelaran un preocupante retroceso en la capacidad del "Al-Alami" de mantener su portería a cero.

La portería del Al-Nassr encajó al menos un gol por cuarto partido consecutivo, en un indicador que refleja la existencia de un fallo defensivo que necesita una intervención rápida del cuerpo técnico dirigido por el australiano Ange Postecoglou, sobre todo porque el equipo empieza a encontrar dificultades reiteradas para terminar los partidos sin recibir goles.

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Y lo más preocupante es que los seis goles que encajó la portería del Al-Nassr en sus cuatro últimos partidos llegaron ante rivales diferentes, con dos goles ante el Al-Ettifaq, otros dos ante el Al-Ittihad, uno ante el Al-Taawoun y otro ante el Abha, lo que confirma que el problema no está ligado a un solo partido ni a un rival concreto.

En cambio, el Al-Nassr había comenzado la temporada con una imagen defensiva mejor, tras mantener su portería a cero en los dos primeros partidos ante el Al-Fateh y el Al-Riyadh, pero esa solidez fue desapareciendo gradualmente con el paso de los partidos, hasta convertir el hecho de recibir goles en algo recurrente durante el último período, incluso en los partidos en los que el equipo consigue la victoria.

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Y los interrogantes no se detienen solo en los defensas, ya que el propio puesto de portero ha experimentado cambios durante la presente temporada, después de que Postecoglou recurriera a tres guardametas: el brasileño Bento Matheus, Nawaf Al-Aqidi y Abdulrahman Al-Otaibi, quien solo jugó ante el Al-Ettifaq tras la tarjeta roja que recibió Bento.

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La gran cantidad de cambios en la línea defensiva y en la portería puede ser uno de los factores que afectan a la estabilidad defensiva, pero la responsabilidad recae, en definitiva, sobre todo el sistema, sobre todo porque el Al-Nassr está obligado a ser más sólido a la hora de gestionar las transiciones y los ataques, y a no depender siempre de su capacidad ofensiva para compensar cualquier error que se produzca atrás.

Y si este retroceso defensivo continúa, el Al-Nassr podría encontrarse ante problemas mayores en la próxima etapa, especialmente cuando comiencen los enfrentamientos más difíciles ante los grandes clubes, con el Al-Hilal a la cabeza y otros aspirantes a los títulos, porque encajar goles de forma continua puede convertirse en algo muy costoso en los partidos que no permiten grandes márgenes de error.