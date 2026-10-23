El marroquí Yassine Bounou, portero del Al Hilal, se prepara para afrontar una dura prueba ante el Al Qadsiah, en un duelo que tiene un carácter especial entre uno de los guardametas más destacados de la Liga Roshn Saudí de Profesionales y una de las líneas ofensivas más potentes de la competición, en medio de la expectación por lo que pueda deparar este esperado enfrentamiento.

Bounou es el portero que más veces ha mantenido su portería a cero en la edición actual de la Liga Roshn, con un total de 5 partidos, lo que confirma su gran valor en el sistema defensivo del Al Hilal y su capacidad para lidiar con la presión en los grandes encuentros.

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Pero el reto esta vez parece diferente, ya que el guardameta marroquí se topa con el ataque del Al Qadsiah, que ha marcado 24 goles y ocupa el segundo puesto en la lista de las líneas ofensivas más potentes de la competición, coincidiendo con el liderato de su equipo en la tabla de clasificación, lo que coloca a la defensa del Al Hilal ante una verdadera prueba.

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El Al Qadsiah cuenta con un grupo de nombres ofensivos capaces de marcar la diferencia, encabezados por el mexicano Julián Quiñones y el italiano Mateo Retegui, que representan una fuente de peligro para las porterías rivales gracias a su capacidad para aprovechar las ocasiones y moverse dentro del área, lo que obliga a la defensa del Al Hilal a tratar con ellos con el máximo grado de concentración.

Y el peligro del Al Qadsiah no se detiene en el dúo de ataque, ya que el ghanés Bonsu Baah otorga al equipo opciones adicionales en el último tercio del campo, mientras que el neerlandés Tijjani Reijnders representa un arma importante desde el centro del campo, gracias a su capacidad para avanzar y contribuir a la creación de ocasiones y a llegar a la portería, lo que aumenta la dificultad de la tarea de Bounou y sus compañeros.

En contrapartida, el brillo de Bounou por sí solo no será suficiente para garantizar que el Al Hilal termine con la portería a cero, ya que el equipo necesita vigilar de cerca a los hombres clave del juego del Al Qadsiah y reducir los espacios a sus jugadores, evitando los errores que puedan ofrecer al rival ocasiones fáciles para marcar, especialmente en vista de la variedad de soluciones ofensivas que posee el líder de la liga.

Y entre cinco partidos con la portería a cero y los 24 goles que ha marcado el Al Qadsiah, las miradas se dirigen hacia el duelo que revelará la capacidad del muro de Bounou para resistir ante el huracán ofensivo, en una prueba que puede dar al guardameta marroquí un nuevo impulso o confirmar que el ataque del Al Qadsiah es capaz de superar las barreras defensivas más difíciles de la Liga Roshn.