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Khaled Mahmoud

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Una cifra espectacular corona la trayectoria de la estrella española tras llegar a la final del Mundial

Francia vs España
Francia
España
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Fabián Ruiz
Francia
España
EE. UU.

Tras clasificarse para la final del Mundial, la estrella de España mantiene su racha de ensueño.

España, dirigida por Luis de la Fuente, alcanzó su segunda final del Mundial tras vencer 2-0 a Francia en Dallas.

Es su segunda final tras ganar el título de 2010 en Sudáfrica.

La selección mantiene su dominio actual, coronado con la Euro 2024 ante Inglaterra.

Fabian Ruiz, centrocampista del París Saint-Germain, es un ejemplo claro de este dominio: alcanzó un hito al jugar la semifinal contra Francia.

Con 49 partidos internacionales, nunca ha perdido: suma 34 victorias y 15 empates.

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Así, España ha eliminado a Francia en semifinales de los tres últimos grandes torneos: 2-1 en la Euro 2024, 5-4 en la Liga de Naciones 2023 y ahora en el Mundial.

En la final espera el ganador del Argentina-Inglaterra del miércoles.

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