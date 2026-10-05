Hamza Abdelkarim, el joven delantero del Barcelona, volvió al centro de la polémica en Egipto, después de que su limitada participación con los Faraones generara crecientes interrogantes, especialmente tras aparecer en el banquillo en el amistoso ante Sudáfrica, que terminó con derrota de Egipto por 0-1.

El diario español "Sport" señaló que Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, mantuvo una conversación seria con Hamza tras el partido, y aparecieron señales de tensión en ambas partes, antes de que se dirigieran directamente al vestuario sin estrecharse la mano.

El episodio avivó la polémica en torno a la forma en que Hossam Hassan trata al joven delantero, que hasta el momento no ha tenido grandes oportunidades con la selección, pese a haber marcado su primer gol internacional ante Sudán del Sur recientemente, lo que vino acompañado de un aumento de las expectativas sobre su papel con los Faraones.

Las críticas no se limitaron a la afición y a los medios de comunicación, ya que Bashir El-Tabei, exdefensa del Zamalek y de la selección egipcia, puso en duda la gestión del cuerpo técnico en el partido ante Sudáfrica, y reclamó dar a Hamza una mayor oportunidad.

El-Tabei declaró: "Al tratarse de un partido amistoso, habría sido mejor alinear a Hamza Abdelkarim como titular y darle una mayor oportunidad, sobre todo porque es un jugador con un potencial que merece verse", al tiempo que criticó el rendimiento de la selección durante el encuentro.

Estos acontecimientos llegan en un momento en el que crecen las esperanzas egipcias respecto a Hamza, después de que empezara a llamar a las puertas del primer equipo del Barcelona, lo que elevó el techo de las expectativas sobre su futuro internacional.

Y aunque no hay indicios confirmados de la existencia de una disputa o de un problema disciplinario entre el jugador y Hossam Hassan, la escena que protagonizaron tras la derrota ante Sudáfrica devolvió a Hamza al foco de atención y reabrió el debate sobre si el delantero del Barcelona está recibiendo la oportunidad acorde con las expectativas que lo rodean.