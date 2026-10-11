Es "una catástrofe hacer ya un parón de dos semanas cuatro semanas después del inicio de la Bundesliga", dijo Hoeneß en Bild, en referencia al largo periodo de partidos internacionales: "Hemos tenido a 18 jugadores de viaje. Que así se pierda el ritmo es algo completamente normal".

El Bayern solo pudo empatar 2-2 (0-1) el sábado en casa del FC Augsburgo y dejó pasar la oportunidad de adelantar al Borussia Dortmund en la clasificación. La Bundesliga había parado recientemente por la Nations League durante tanto tiempo como nunca antes en plena temporada. Sin embargo, del calendario no es responsable la UEFA, a la que Hoeneß señaló por ello, sino la FIFA.

"Los clubes", bramó Hoeneß aun así, deben "imponerse de una vez, porque nosotros pagamos a los jugadores y no las selecciones". Que la UEFA dé prioridad a "una competición absurda como la Nations League" es "el chiste del año". En última instancia, el Bayern es también "el gran perjudicado de este largo Mundial", porque a consecuencia del torneo apenas quedó tiempo para la preparación, subrayó Hoeneß.

El director ejecutivo del Bayern, Jan-Christian Dreesen, en cambio, había elogiado el nuevo calendario. Es "mejor para el fútbol de clubes" y el camino correcto para todas las partes implicadas, dijo en septiembre en Sky.