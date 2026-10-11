¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Uli HoeneßGetty Images
Traducido por

«¡Una catástrofe!»: Uli Hoeneß arremete tras el tropiezo del Bayern contra la «broma del año»

Bundesliga
Augsburgo vs Bayern Múnich
Augsburgo
Bayern Múnich
UEFA Nations League A

Uli Hoeneß, presidente de honor del Bayern de Múnich, reaccionó a la pérdida del liderato del campeón récord con duras críticas a la planificación de los partidos internacionales.

Es "una catástrofe hacer ya un parón de dos semanas cuatro semanas después del inicio de la Bundesliga", dijo Hoeneß en Bild, en referencia al largo periodo de partidos internacionales: "Hemos tenido a 18 jugadores de viaje. Que así se pierda el ritmo es algo completamente normal".

El Bayern solo pudo empatar 2-2 (0-1) el sábado en casa del FC Augsburgo y dejó pasar la oportunidad de adelantar al Borussia Dortmund en la clasificación. La Bundesliga había parado recientemente por la Nations League durante tanto tiempo como nunca antes en plena temporada. Sin embargo, del calendario no es responsable la UEFA, a la que Hoeneß señaló por ello, sino la FIFA.

"Los clubes", bramó Hoeneß aun así, deben "imponerse de una vez, porque nosotros pagamos a los jugadores y no las selecciones". Que la UEFA dé prioridad a "una competición absurda como la Nations League" es "el chiste del año". En última instancia, el Bayern es también "el gran perjudicado de este largo Mundial", porque a consecuencia del torneo apenas quedó tiempo para la preparación, subrayó Hoeneß.

El director ejecutivo del Bayern, Jan-Christian Dreesen, en cambio, había elogiado el nuevo calendario. Es "mejor para el fútbol de clubes" y el camino correcto para todas las partes implicadas, dijo en septiembre en Sky.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google