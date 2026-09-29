Un informe periodístico señaló este martes que Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, se libró de una pesadilla que amenazaba toda su temporada, después de tomar una decisión rápida.

El diario "As" confirmó que, un día después de que su estado se estabilizara, Mbappé comenzó ayer lunes a trabajar en la recuperación de su rodilla izquierda, y lo retomará hoy.

Su situación mejora de buena manera en Valdebebas, y es plenamente consciente de que evitó una amarga pesadilla, a pesar de que la lesión que sufrió jugando con la selección de su país no fue grave (una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla), con previsiones de una ausencia de entre 10 y 12 días, pero esa lesión estuvo a punto de convertirse en un gran problema.

Kylian dejó de jugar tras sentir dolor después de su gol en el partido entre Turquía y Francia el pasado viernes, y aquello fue decisivo, ya que las pruebas indican que, de haber seguido jugando, habría corrido un gran riesgo de sufrir una lesión muy grave, una lesión que podría haber destrozado toda su temporada.

Pese a todo, el Real Madrid mantuvo un contacto directo e inmediato con el cuerpo médico de la Federación Francesa de Fútbol, hasta el punto de que temieron la posibilidad de necesitar cirugía.

Finalmente, se confirmó que no era necesaria la cirugía. Fue una gran noticia para el conjunto blanco, aunque tratarán con cautela al astro francés.

¿Cuándo vuelve Mbappé a los partidos?

En función de su período de recuperación previsto, se supone que estará listo para regresar a la competición el 10 de octubre ante el Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu.

Pero una cosa son las previsiones y otra los posibles resultados de hacerle saltar al campo, algo para lo que se prepara José Mourinho.

Y si Kylian se recupera, el calendario de partidos será muy exigente, ya que el equipo disputará dos importantes encuentros como visitante justo después: la Roma el día 14 del mes, y el clásico en el estadio Camp Nou el día 25, por lo que ajustar con precisión el regreso de Mbappé es de vital importancia.

Soluciones para suplir la ausencia de Mbappé

El cuerpo técnico dispone de un buen conjunto de soluciones si finalmente deciden darle descanso, pues Mourinho tiene cuatro opciones distintas para organizar el ataque, y la más evidente es mantener la situación actual y hacer jugar a Espí en lugar del francés, aunque el técnico portugués considera al internacional sub-21 como una fuerza ofensiva de choque para romper las defensas si el partido no transcurre como se espera.

Recurrir a Bellingham, en la posición de falso delantero que recuerda a sus inicios bajo la dirección de Ancelotti, es la otra opción principal para Mourinho.

En caso de ausencia del goleador del equipo, se utilizará al segundo mejor goleador en esa posición, que es el jugador inglés, y con Güler por detrás, esto permitiría al turco formar parte del once titular junto a Diomandé (en la banda derecha).

Estas alineaciones podrían cambiar si Mourinho decide modificar el plan, algo poco probable. Pero todo depende de la decisión sobre Mbappé, porque el Real Madrid no quiere verlo lesionado como ocurrió la temporada pasada hasta que se detuvo definitivamente, recibió tratamiento del prestigioso especialista Bertrand Sonnery-Cotté y se recuperó por completo de su lesión de rodilla. Ahora, no volverá hasta que esté en plenas condiciones físicas.