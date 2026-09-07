En un movimiento sorpresivo de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, el Estadio Spotify Camp Nou será el escenario del primer debut europeo de un árbitro alemán, en la noche del regreso del Barcelona a la Liga de Campeones de Europa.

La UEFA anunció oficialmente este lunes la designación del árbitro alemán Sven Jablonski, de 36 años, para dirigir el partido inaugural del Barcelona en la Liga de Campeones ante el Feyenoord neerlandés, previsto para la tarde del próximo miércoles a las 18:45 hora de Europa Central en el Camp Nou.

Esta designación tiene un significado especial, ya que será la primera vez en su carrera que Jablonski dirige un partido del Barcelona en las competiciones europeas, y la primera para él en el feudo del Blaugrana.

Además, será su primer partido europeo esta temporada, en una ocasión importante para el joven árbitro, que da un gran paso en su trayectoria continental. Le asistirá en esta tarea el veterano árbitro alemán Bastian Dankert, que asumirá la responsabilidad del videoarbitraje asistido (VAR).

Y pese a su escasa experiencia con los clubes españoles, Jablonski no es del todo ajeno al fútbol español, pues ya dirigió un solo partido de equipos españoles, y fue la temporada pasada cuando el Villarreal perdió 1-0 ante el Pafos; también dirigió un partido de la selección española sub-19, además de un partido del Real Madrid en la Liga de Campeones Juvenil de la UEFA.

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Por otro lado, el partido del miércoles será la primera vez que el árbitro alemán dirija un encuentro del Feyenoord en Europa, aunque cuenta con experiencia previa dirigiendo partidos de otros clubes neerlandeses, ya que anteriormente dirigió partidos tanto del AZ Alkmaar como del Ajax de Ámsterdam, lo que le hace conocedor del estilo del fútbol neerlandés antes del esperado duelo del Camp Nou que dirige Hansi Flick.