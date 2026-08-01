Informes de prensa han revelado la cantidad que recibirá el club Al-Ittihad tras prescindir de los servicios de su lateral albanés Mario Mitaj durante el actual mercado de fichajes estival.

El club Genoa había anunciado, ayer viernes, la incorporación de Mitaj a préstamo hasta el final de la próxima temporada, con una cláusula que permite su compra definitiva tras el término del período de cesión.

El periodista italiano Francesco Guerrieri afirmó que el Genoa pagará dos millones de euros por el préstamo del lateral albanés, mientras que podrá incorporar al jugador de forma definitiva por 4,5 millones de euros.

El periodista italiano aclaró, en un tuit a través de su cuenta personal en el sitio "X", que la cláusula de fichaje definitivo será opcional y no obligatoria, en caso de que Mitaj brille y logre convencer al entrenador italiano Daniele De Rossi.

El jugador de 23 años se había unido al Al-Ittihad en el verano de 2024, procedente del Lokomotiv de Moscú ruso, y logró conquistar el doblete de Liga y Copa del Rey en la temporada anterior a la pasada.

Se espera que Mitaj se incorpore a los entrenamientos del Genoa durante las próximas horas, como paso previo al inicio de su andadura oficial con el equipo, de cara al arranque de las competiciones de la nueva temporada.