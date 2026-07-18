Una cantante mete la pata por completo durante el Festival del Feyenoord

Zoë Livay perdió los papeles durante el Festival del Feyenoord el sábado en De Kuip. La cantante olvidó de pronto la letra de un tema muy conocido por «Het Legioen».

Empezó sin problemas «Hand in Hand», el himno del Feyenoord, pero a los pocos versos pareció perder la letra, consultó el teleprompter y miró a su alrededor desconcertada.

Finalmente no termina la canción, mientras los aficionados se preguntan qué ocurre. También actuaron Flemming y la Hermes House Band.

Livay es seguidora del Feyenoord, como muestra en su canal de TikTok vistiendo la camiseta del club de Róterdam.

En X llueven las quejas tras su actuación en el estadio del Feyenoord. «Demasiado espectáculo con artistas insustanciales que no tienen ningún vínculo con el club. La presentación de la plantilla (masculina) quedó totalmente eclipsada, que es para lo que viene todo el mundo, ¿no?».

Otro hincha añadió: «Es que ni te sabías la canción, si no la habrías cantado de otra forma. Muy malo».

Livay respondió pronto en Instagram: «En mi última canción tuvimos problemas técnicos. Me fastidió, pero fue fuerza mayor; en un estadio como De Kuip estas cosas pueden pasar».

Durante el Feyenoord Festival, los fichajes Nacho Ferri, Mika Mármol y Tjark Ernst llegaron en helicóptero a De Kuip; Mármol y Ferri se mostraron impresionados por la bienvenida en Rotterdam-Zuid.