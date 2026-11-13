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Thomas Tuchel ha elogiado la fortaleza mental de Inglaterra tras su victoria por 2-1 ante Croacia en la Liga de Naciones de la UEFA. Pese a un breve despiste que permitió empatar al equipo visitante, al seleccionador le alentó la capacidad de Inglaterra para recuperar el control del partido y marcar el gol de la victoria en Wembley.

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Tuchel señala los aspectos que deben mejorar

Tuchel no tardó en reconocer la perseverancia de sus jugadores tras una noche de emociones encontradas en Wembley. Aunque Inglaterra sumó los tres puntos, el técnico alemán señaló que su equipo tuvo que superar fases de irregularidad para conseguir la victoria. Tras el brillante gol inicial de Morgan Rogers, Inglaterra permitió que Croacia volviera a meterse en el partido antes de que Harry Kane calmara los nervios desde el punto de penalti.

Al analizar la actuación, Tuchel reconoció que el partido estuvo lejos de ser sencillo, pese a que Inglaterra dominó por momentos. «Una buena victoria», dijo el seleccionador de Inglaterra. «Queríamos ganar a toda costa y creo que lo merecimos. Nos costó mucho ante un buen rival. Tardamos un poco en entrar en el partido, pero después de 15 minutos estuvimos bien. Marcamos, mejoramos y ganamos confianza; tuvimos algunas buenas jugadas y ocasiones que no llegaron a ser del todo claras».

El bajón a mitad del partido

Uno de los principales temas de conversación del encuentro fue la caída del nivel de juego entre el final de la primera parte y el inicio de la segunda. Inglaterra parecía tenerlo todo bajo control antes de que el empate de Petar Sucic dejara momentáneamente atónito al público de Wembley. Tuchel no eludió criticar los errores técnicos que aparecieron en el juego de su equipo y señaló que la falta de concentración estuvo a punto de costarle cara ante una Croacia que supo aprovechar sus oportunidades.

«Nos descuidamos un poco al final de la primera parte, pero empezamos muy bien la segunda. No marcamos el segundo gol, encajamos en una jugada a balón parado y después reaccionamos bien», continuó. «Creamos bastantes ocasiones, suficientes para marcar un tercero. Luego el partido siempre puede complicarse, porque ellos tenían jugadas a balón parado peligrosas. Pero conseguimos la victoria, que era importante porque era una ocasión especial para Harry y marcó el gol decisivo. Así que es una noche perfecta».

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Kane firma el momento histórico

El partido supuso un hito importante para Kane, que disputaba su 126.º encuentro con la selección. Su certero lanzamiento desde el punto de penalti fue su 92.º gol como internacional y volvió a demostrar que sigue siendo la gran referencia del ataque de Inglaterra. Tuchel se mostró especialmente satisfecho de que el veterano delantero pudiera celebrar esa noche señalada con la aportación decisiva que acabó marcando la diferencia entre ambos equipos.

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El seleccionador destacó que la reacción del equipo al contratiempo fue lo que más le agradó de la noche. «Éramos claramente el mejor equipo en ese momento. Empezamos con mucha fuerza después del descanso, Declan Rice creó una ocasión preciosa y ellos la despejaron sobre la línea», recordó.

La atención, puesta en la precisión técnica

Pese al ambiente de celebración por el gol de Kane, Tuchel sigue centrado en los detalles tácticos que necesitan pulirse. Expresó su frustración por las «pérdidas fáciles de balón» en zonas peligrosas del campo, que permitieron a Croacia aumentar la presión. Para un entrenador que se enorgullece del control y la precisión, esos errores no forzados son el siguiente obstáculo que debe superar su plantilla a medida que avanza.

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«Parecía que el gol estaba al caer, pero tuvimos algunas pérdidas fáciles de balón en nuestro propio campo que frenaron un poco el impulso. Errores técnicos, de concentración, sea lo que sea. Seguía siendo una jugada a balón parado peligrosa y nosotros también ayudamos un poco; siempre puede producirse una situación incómoda en nuestra área. Lo importante es reaccionar y lo hicimos», concluyó Tuchel.