El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, anunció la lista de su equipo de cara al duelo ante el Racing de Santander, mañana domingo, en el estadio "El Sardinero", dentro de la competición, en medio de la continuidad de la ausencia de Federico Valverde, frente al regreso del guardameta Thibaut Courtois tras recuperarse de la gripe.

La exclusión de Valverde se debe a que no se ha recuperado por completo de la lesión que sufrió durante el Clásico ante el Barcelona, después de que Mourinho confirmara durante la rueda de prensa, hoy sábado, que el centrocampista uruguayo no estará disponible para el próximo partido.

Se espera que el entrenador portugués apueste por Denzel Dumfries en la posición de lateral derecho para suplir la ausencia de Valverde, dado que ha conseguido más minutos de juego que Trent Alexander-Arnold bajo la dirección de Mourinho, aunque ninguno de los dos se ha asegurado un puesto como titular de forma regular.

La participación de Courtois como titular ante el Racing sigue siendo una incógnita, después de que regresara a la lista tras su ausencia en el duelo contra el Barcelona por la gripe, mientras que el ucraniano Andriy Lunin recibió elogios de Mourinho tras su actuación en el Clásico, ya que el técnico reconoció que hasta ahora no le ha dado el tiempo de juego que merece.

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En caso de que Courtois no participe desde el inicio, Lunin podría tener una nueva oportunidad de jugar, ya sea en la Liga española o en la Copa del Rey.

La lista también contó con el regreso de Éder Militão tras recuperarse de la lesión, ya que Mourinho planea aumentar sus minutos de participación de forma gradual, de cara a recuperar su lugar en el once titular, al considerarlo uno de los pilares importantes de la línea defensiva.

Lista del Real Madrid para el duelo ante el Racing de Santander:

- Portería: Courtois, Lunin y Mestre.

- Defensa: Militão, Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Álvaro Carreras, Rüdiger y Dumfries.

- Centro del campo: Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo y Thiago.

- Delantera: Endrick, Mbappé, Espí, Brahim Díaz y Yan Diomande.