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Traducido por

Una buena noticia reconforta a Mourinho antes del duelo ante el Inter de Milán

Real Madrid vs Inter Milán
Real Madrid
Inter Milán
Liga de Campeones
M. Cucurella
J. Mourinho
España
Italia

El Real Madrid recibe un impulso anímico antes del inicio de su andadura europea

El Real Madrid recibió una buena noticia antes de su esperado partido ante el Inter de Milán, en el inicio del camino del conjunto merengue en la fase de liga de la Champions League.

El sitio Tribuna, citando a AS, informó de que el lateral Marc Cucurella será titular con el Real Madrid ante el Inter de Milán, pese a sentir algunas molestias durante la derrota del equipo frente al Real Betis.

El estado del internacional español había generado cierta preocupación antes del partido ante el Inter de Milán, mañana martes, pero la última evaluación resultó positiva. 

Las molestias que sintió Cucurella fueron diagnosticadas como una leve sobrecarga muscular, lo que significa que no existe una lesión grave que le impida participar ante el Inter de Milán.

Por tanto, parece que Marc Cucurella mantendrá su puesto en el once inicial del Real Madrid dirigido por José Mourinho, cuando el equipo dé comienzo a su andadura europea en el estadio Santiago Bernabéu.

Liga de Campeones
Real Madrid crest
Real Madrid
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Inter Milán
INT

La disponibilidad de Cucurella será un alivio para el técnico portugués, que ya afronta varias ausencias defensivas. 

Se confirmaron las ausencias de Éder Militão, Raúl Asencio y Rodrygo para el partido ante el Inter, mientras que tampoco es probable que Aurélien Tchouaméni entre en la lista del encuentro, a pesar de su regreso a los entrenamientos con el grupo.

El estado de Cucurella parece mucho más positivo, ya que las molestias que sintió ante el Real Betis no se consideraron graves, y se espera que esté lo suficientemente listo para ser titular cuando el Inter visite al Real Madrid.

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