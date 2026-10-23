Compartir Sigue a GOAL en Google

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, es el último futbolista de la Premier League cuya vivienda ha sido objetivo de ladrones mientras se encontraba fuera por un compromiso europeo. Tres intrusos enmascarados irrumpieron en la propiedad del centrocampista portugués en Cheshire, valorada en cuatro millones de libras, durante el partido de Champions League del miércoles por la noche contra el Como, disputado en el norte de Italia.

Anuncios

Asaltan una vivienda vacía en Cheshire

Los ladrones asaltaron la vivienda de seis dormitorios que el capitán del Manchester United tiene en Nether Alderley alrededor de las 20:30 del miércoles, mientras disputaba un partido con su club en el extranjero. Según The Sun, los autores entraron por la fuerza y huyeron con varios objetos de gran valor, entre ellos joyas de diseño.

Por fortuna, the Daily Mail informa de que la familia del jugador de 32 años no estaba en la vivienda cuando se produjo el robo.

La alerta de los vecinos moviliza a la policía

Getty Images

La mansión se encuentra en el acomodado barrio conocido como el «Triángulo de Oro» de Cheshire, una zona residencial muy popular entre los futbolistas de la máxima categoría. Allí se fotografió a agentes realizando pesquisas el jueves por la mañana.

El robo se produjo la misma noche en la que el mediapunta disputó 67 minutos de la contundente derrota de su equipo por 4-1 ante el Como, antes de que Michael Carrick le sustituyera por Joshua Zirkzee.

Anuncios Anuncios

Los vecinos dieron la voz de alarma tras ver a tres «hombres desconocidos» en el jardín trasero, aunque el grupo escapó antes de que llegara la policía, 10 minutos después. Un portavoz de la Policía de Cheshire confirmó que se ha abierto una investigación completa sobre el robo: «Alrededor de las 20:30 del miércoles 21 de octubre, la policía recibió un aviso por actividad sospechosa en un domicilio de la zona de Alderley Park, en Nether Alderley.

Related Topics

»La persona que llamó informó de la presencia de tres hombres desconocidos en el jardín trasero de una propiedad vecina. Los agentes acudieron al lugar y, al llegar, no encontraron rastro de los sospechosos. Sin embargo, descubrieron que se había producido un robo en el domicilio y que habían sustraído varios objetos».

Los investigadores piden la colaboración de posibles testigos

El robo del miércoles es el último de una serie de asaltos de gran repercusión contra futbolistas residentes en el noroeste de Inglaterra. El compañero de Fernandes en la selección y defensa del Manchester City Ruben Dias sufrió un robo en su casa de Alderley Edge en enero, mientras que Jack Grealish, Raheem Sterling y Riyad Mahrez también han pasado por situaciones similares en años anteriores.

Anuncios

El inspector de detectives David Jarvis pidió a los vecinos que aporten cualquier información que pueda ayudar a los agentes a localizar a los responsables: «La investigación se encuentra todavía en sus primeras fases y estamos decididos a hacer todo lo posible para identificar a los responsables. Como parte de nuestras pesquisas, queremos hablar con cualquier persona que estuviera en la zona en ese momento y crea que pudo presenciar algo sospechoso».

El club ofrece todo su apoyo

Getty Images

Los responsables del club de Old Trafford están prestando apoyo a su capitán y han pedido que se respete tanto su privacidad como la de su familia durante este difícil momento. El robo agrava una semana complicada para el internacional portugués, mientras la plantilla de Carrick intenta recuperarse de una racha de siete partidos sin ganar. El United tiene previsto volver a jugar en la Premier League el domingo por la tarde, cuando recibirá al Bournemouth.