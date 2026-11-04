En el minuto 34, el centrocampista Konstantinos Karetsas entró en el partido por Guirassy. El griego se situó algo por detrás de Fabio Silva, que a partir de entonces quedó como único delantero del Borussia Dortmund.

La lesión de Guirassy parecía tener su origen en una jugada del minuto 3: tras un centro de Julian Ryerson desde la derecha, se deslizó en el área pequeña sin llegar por poco al balón y después chocó desafortunadamente contra el primer palo.

Al principio pareció seguir jugando sin dificultades, pero las molestias aumentaron con el paso de los minutos. Al cabo de casi media hora, Guirassy se llevó la mano al muslo e indicó que tenía problemas.

Sin embargo, aún pasaron varios minutos desde esa primera señal hasta su sustitución: Konstantinos Karetsas ya se había quitado el peto de calentamiento cuando Kovac pidió paciencia, con la esperanza de que Guirassy pudiera continuar. Tras hablarlo en la banda y después de que Guirassy intentara seguir, finalmente tuvo que abandonar el partido. Karetsas lo sustituyó con el marcador 0-0.

¿Cuánto tiempo estará de baja Serhou Guirassy en el BVB? Niko Kovac transmite tranquilidad con cautela

Aún no se sabe qué gravedad tiene la lesión de Guirassy y está pendiente de diagnóstico. Sin embargo, tras la victoria por 2-1, el entrenador del BVB, Niko Kovac, transmitió tranquilidad con cautela y no cree que vaya a estar de baja mucho tiempo: «Ha notado algo en el muslo. Ahora tenemos que ver qué es y si es algo más que quizá una distensión, cosa que en realidad no creo», dijo Kovac a DAZN.

En cualquier caso, según Kovac, el Dortmund no quiso correr el riesgo de dejar a Guirassy en el campo pese a las molestias. Si el delantero no está disponible para el próximo partido de Bundesliga contra el SV Elversberg el sábado, «esperamos, por supuesto, que vuelva después del parón de selecciones», señaló el técnico del Dortmund.

¿Cuántos goles ha marcado Serhou Guirassy con el BVB esta temporada?

Para el BVB, que suma nueve puntos tras cuatro partidos de la Liga de Campeones, una baja prolongada de Guirassy supondría perder a su máximo goleador: el exjugador del Stuttgart, de 30 años, lleva ocho goles en 14 partidos oficiales esta temporada y ha dado además dos asistencias. Su promedio es especialmente bueno en la Liga de Campeones, donde marcó cuatro goles en las tres primeras jornadas.

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El miércoles por la noche, Guirassy se sumó a una lista bastante larga de jugadores del Dortmund que esta temporada han tenido que ser sustituidos por lesiones, algunas de ellas graves. Entre ellos figuran el propio Karetsas, su compatriota Giannis Konstantelias y el defensa Filippo Mane.

El BVB ya había tenido que prescindir a última hora del centrocampista Marcel Sabitzer para el partido contra el Betis, al no estar disponible por enfermedad. Karetsas, por su parte, resultó ser un buen sustituto de Guirassy: fue el griego quien marcó en el minuto 72 el gol de la victoria por 2-1. Antes, Fabio Silva había adelantado a los locales al comienzo de la segunda parte (49') con el 1-0, hasta que Aitor Ruibal anotó en el minuto 67 el empate provisional a 1-1 para el Betis.